Norge venter på Frankrike (eller Sverige).

Norge, som var håndtert i nesten hele kampen før Danmark tok til ekstraomganger, stolte på at Henny Riestad i siste sekund sjekket billetten deres til VM-sluttspillet i 2023 (28-29 e.Kr.).

Norge håper fortsatt på en andre verdenstittel på rad. På et Boxen-stadion fullstendig dedikert til Danmarks sak, klarte Thorir Hergersens menn å komme tilbake fra en djevelsk slingring i siste sekund av ekstraomgangene for å snappe en billett til finalen. Faktisk, under ledelse av Kathryn Heindall (5 mål på 6 skudd) og takket være Althea Reinhardt i mål (13 redninger i 38 % effektivitet), Danmark tok ledelsen fra start, og ledet med fire innen sju minutter.

Stein Optedal (5 mål på 9 skudd) og Nora Mark (3 mål på 5 skudd) ledet deretter an på fire minutter for å bringe de regjerende verdensmesterne innenfor én lengde. Men overfor et dansk forsvar i fin form i første akt ble dette norske comebacket raskt slukket. Louise Burghardt (4 mål på 5 skudd) og Kristina Jorgensen (7 mål på 11 skudd) fant banen mot buret til Silje Solberg (10 redninger på 38 % effektivitet). En tabbe fra Norges angrep gjorde at gapet igjen ble større mellom de to lagene da de knuste fire mål i løpet av 18 minutter.