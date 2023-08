Norge ventet å heve styringsrenten til 4,0 % denne uken – I dag klokken 11:08

Norges sentralbank forventes å heve sin referanserente med 25 basispunkter (bps) til 4,00 % denne uken for å dempe inflasjonen, spådde økonomer i en Reuters-måling enstemmig.

Norske konsumpriser steg 6,4 % på årsbasis i juli, mer enn tre ganger sentralbankens 2 % årlige prisvekstmål, men ned fra rekorden på 7,0 % i juni.

Julis inflasjonstakt var stort sett i tråd med Norges Banks prognose på 6,3 %, så det er usannsynlig at politikere vil gjenta junis beslutning, da de valgte en økning på 50 bp, også kjent som en «dobbel» økning, sa økonomer.

Handelsbanken sa i et notat til kunder datert 11. august at «risikoen for en ny dobbel renteøkning er klart redusert.»

Norges Banks pengepolitiske komité sa at den kan heve styringsrenten til 4,25 prosent senere i år for å forhindre en rask og vedvarende vekst i priser og lønninger som kan få inflasjonen til å slå rot.

– De siste økonomiske trendene har etter vårt syn økt sannsynligheten for en septemberøkning etter økningen i august, og vi forventer at Norges Bank signaliserer dette, sa TNB Markets 11. august.

Den norske valutaen, som hadde styrket seg mot euro tidligere i sommer, svekket seg etter utgivelsen av svake inflasjonsdata for juli.

Forrige måned hevet den europeiske sentralbanken sin referanserente til 3,75 %, men et knapt flertall av økonomer spurt av Reuters forventer at ECB midlertidig vil stoppe renteøkningskampanjen i september.

31 økonomer undersøkt mellom 10. og 15. august sa at Norges Bank torsdag vil kunngjøre at de vil heve styringsrenten med 25 basispunkter til 4,00 %.

Målingens medianprognose viste at styringsrenten toppet seg på 4,25 % sent i tredje kvartal, selv om noen spådde at den ville nå 4,50 % innen utgangen av måneden. (Rapportering av Terje Solsvik, Polling av Vijayalakshmi Srinivasan og Bhai Sujith i Bangalore; Skrevet av Susan Fenton)