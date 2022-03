Norge vil beskytte Earling Holland

Hva skjer etter denne annonsen

Norge vil utfordre Slovakia og Armenia i vennskapskamper de neste dagene. Med Earling Holland (21). Men mens spissen modner tankene sine om fremtiden i klubben, advarte landstrener Stahl Solbaken på en pressekonferanse denne mandagen om at den nåværende innbyggeren i Borussia Dortmund vil være mer beskyttet enn vanlig.

«Jeg tror på åpenhet og tilgjengelighet. Men noen ganger må du respektere det faktum at en person er i en ekstraordinær situasjon. Noen ganger betyr det at du må beskytte den personen fordi du liker det, eller fordi han vil det, eller fordi noen nære til ham ønsker det…) Jeg tror vi burde ha en overforståelse av at han vil være litt mer beskyttet i denne mengden.(…) Han kommer til å ta veldig viktige valg og er under press som svært få av oss kan sette på oss. Vi har, og nå er det et stort press på ham, der hvert ord og hver setning utforskes. Uansett hvor ærlig jeg skryter av deg (det er journalister), er det sant at oversettelser kan være spekulative i alt land.Sa teknikeren.