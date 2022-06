Norge vil eliminere fordelene med elbilen!

Norge aElbil Eldorado i Europa. Utvalget av modeller der er svært omfattende og Fordeler som tilbys eiere av elbiler De som er rause. Spesielt kan de dra nytte av attraktive skattelettelser. Avskaffelse av moms Eller Bruk bussfelt Og nyt gratis parkering. På grunn av dette, Salget av elbiler fortsetter å slå rekorder Norge og markedsandelen til disse kjøretøyene er stor.

Lav inntekt

Hver medalje er imidlertid en omvendt og Suksessen til elbilen gikk på bekostning av inntektene Til Norge. Som et resultat av dette, skattlegger dette skandinaviske landet, som er svært rikt takket være sin store olje- og gassproduksjon, elbiler. Auto Plus snakket om dette for et år siden. Nyheten har nå kommet frem igjen Svært seriøs bruk av elbilen.

Fjern fordelene

Elbileiere I Norge pleier de å bruke kjøretøyet riktig selv i bysentre I stedet for å velge alternative transportformer som sykling, gange eller offentlig transport. Med nedgangen i inntektene vil sistnevnte ikke lenger være til stor nytte Investeringer. Derfor bør samferdselsministeren vurdere Eliminer eller reduser fordelene for elektriske kjøretøy I store byer.

