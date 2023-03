Den norske statsministeren ønsket EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen og NATOs generalsekretær velkommen på en plattform til sjøs ved Trollforekomsten utenfor norskekysten.

Norge, som har blitt Europas største gassleverandør i kjølvannet av krigen i Ukraina, vil opprettholde sine forsyninger på dagens nivå i «de neste fire-fem årene», lovet Norges statsminister Jonas Gerstor fredag.

Jonas Kahr Storr ønsker Europakommisjonens president Ursula van der Leyen og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg velkommen til en plattform til sjøs ved Trollforekomsten utenfor kysten av Norge.

I det minste for å kompensere for reduksjonen i russiske forsyninger økte Norge gassproduksjonen i fjor og dekker i dag 30 til 40 % av kontinentets behov.

«Putin prøvde å true EU ved å frata oss 80% av Russlands gassforsyninger,» bemerket Ursula van der Leyen.

Jens Stoltenberg understreket på sin side «viktigheten av å beskytte denne typen infrastruktur (trollforekomster, red.anm., etc.) for våre økonomier, vårt daglige liv og vår sikkerhet».

Troll ligger 65 km vest for Bergen, landets nest største by, og er Norges største gassfelt og et av dets største oljeforekomster: tilsvarende 10 % av europeisk gassforbruk.

Infrastrukturen er sårbar for sabotasjen av Nord Stream-gassrørledningen i Østersjøen i september 2022.

Ved å trekke lærdom fra denne urovekkende episoden har NATO og EU opprettet en arbeidsgruppe for å styrke sikkerheten til deres kritiske infrastruktur. Det første møtet ble holdt torsdag.

Etter en tysk-norsk anmodning gikk Atlanterhavsalliansen med på å opprette et koordineringsorgan for beskyttelse av maritim infrastruktur.

Som et tegn på denne økte årvåkenheten forlot to norske og tyske skip fredag ​​plattformen, sammen med et maritimt overvåkingsfly og et helikopter.