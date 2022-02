Norge, et ikke-EU-medlem, kunngjorde tirsdag at de vil slutte seg til EU i forestående sanksjoner mot Russland på grunn av Ukraina-krisen. Den skandinaviske nasjonen har i mars bekreftet at den vil holde store NATO-manøvrer i mars, den største toårige NATO-øvelsen i Atlanterhavsalliansen i år.

“Situasjonen i Ukraina (…) er dramatisk– Norges statsminister Jonas Kare Store fortalte på en pressekonferanse i Oslo.I går var et vendepunktHan siktet til Russlands president Vladimir Putins beslutning mandag om å anerkjenne Ukrainas løsrivelse.

Den norske regjeringssjefen skal reise til Brussel på ettermiddagen – en lenge planlagt reise – hvor han sa at han ville slutte seg til de tjuesju avgjørende sanksjonene mot Russland. “Det er viktig å reagere veldig sterkt på det som skjedde på en dagMr. Store gjentok at NATOs Gold Response 2022-manøvrer planlagt i Norge i andre halvdel av mars vil finne sted som planlagt.

Rundt 35 000 spillere fra 28 stater forventes å trene der i bitende kulde. Disse manøvrene, som finner sted annethvert år i landet i respektabel avstand fra nabolandet Russland, ble formelt annonsert, og Moskva ble invitert til å sende besøkende, hevdet Store. Det var ingen uvanlig økning i russisk militær aktivitet, som ifølge ham nylig ble oppdaget nær norsk territorium.

Som en del av NATOs forpliktelse kunngjorde Norge i forrige uke at de vil sende 30 til 60 ekstra tropper til Litauen, sammen med 140 tropper allerede der, under tysk kommando.