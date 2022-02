Norge vil stenge sin siste kullgruve i Arktis i 2023

Norges operatør kunngjorde torsdag at de vil stenge sin siste kullgruve på to år, lokalisert på Svalbard, en arktisk øygruppe som skylder sin utvikling til gruvedrift, for å fortsette sin virksomhet i en russisk gruveregion.

Gruve 7, som fortsatt drives av nordmenn, stenges i september 2023 etter at myndighetene i øygruppen Longiorbine sa opp en leveringskontrakt for å levere kraft til et lokalt kraftverk, meldte operatøren Store Norske.

“Formålet med Gruve 7 er å levere kull til kraftstasjonen ved Longyearbyen. Foreløpig er det ingen grunn til å drive gruven ettersom kullforsyningskontrakten er kansellert“John Norton, direktør for Store Norsky, sa i en uttalelse.

“Vi har produsert kull på Svalbard i over 100 år, så det å bli ferdig med kullhistorien i dag er litt spesielt.“, Han la til.

Stengingen av Gruve 7 bør imidlertid ikke markere slutten på kullgruvedriften på Svalbard (Spitzberg): Det russiske selskapet Arcticol fortsetter å utvinne det i landsbyen Brentsburg, et gruvesamfunn som lar Russland opprettholde sin tilstedeværelse i dette strategiske Arktis. . Plassering.

Selv om Norge ga suverenitet over øygruppen, kunne alle som undertegnet Parisavtalen fra 1920 – inkludert Sovjetunionen på den tiden – drive økonomisk virksomhet der.