Norge vil være med Vietnam for en grønnere og mer bærekraftig økonomisk oppgang

>> Den vietnamesiske regjeringen fortsetter den grønne og inkluderende utvinningen

>> Internasjonal konferanse om grønn økonomisk utvinning i Vietnam

>> Beach Wind: Norge er klar til å samarbeide med Vietnam

Norsk ambassadør i Vietnam Great Lochsen fokuserte på organiseringen av konferansen «Green and Inclusive Economic Recovery: International Lessons in This Matter» i Hanoi 25. februar av den vietnamesiske regjeringen og FNs utviklingsprogram. UNDP).

Dette er en passende begivenhet som viser den vietnamesiske regjeringens vilje til å gjenopplive den grønne økonomien etter epidemien og ikke etterlate noen, samtidig som de oppfyller Vietnams forpliktelser i det 26. året.Og Konferanse for partene i FNs rammekonvensjon om klimaendringer.





Norsk ambassadør i Vietnam Great Lochen.

Foto: BQT / CVN



En mulighet

Det er en mulighet for Vietnam til å gjenvinne sin grønne og inkluderende økonomi og transformere seg til en grønn, sirkulær og lavutslippsøkonomisk modell. Ambassadør Great Lochen sa at det var viktig å ha de riktige lovene og forskriftene, forutsigbar politikk og like konkurransevilkår for å tiltrekke innenlandske og utenlandske investeringer.

Spesielt er utviklingen av ren energisektoren, infrastruktur og vann- og naturressursforvaltning avgjørende for at Vietnam skal kunne oppfylle sin forpliktelse om å oppnå netto nullutslipp innen 2050. For dette er det nødvendig at alle deler sine erfaringer. Hverandre.

Ifølge ambassadør Great Lozen er Norge et av de ledende landene innen bruk av grønne teknologier og innovasjoner for økonomisk vekst.

Involver alle interessenter

For Norge er Parisavtalen om klimaendringer fortsatt utgangspunktet for å utvikle økonomiske gjenopprettingstiltak. Norge har betydelig økt sitt bidrag til nasjonal selvbestemmelse (NDC) for å finansiere klimaendringer og bærekraftige utviklingsprosjekter.

I tillegg er Norge spesielt fokusert på å utvikle utvinningspolitikk som vil skape arbeidsplasser og forbedre grønne teknologier for å lette økonomien og implementere sine klimaforpliktelser.





Norske bedrifter er klare til å hjelpe Vietnam med å utvikle smarte løsninger for plastavfallshåndtering. Foto: Reuters / VNA / CVN



Teknologi og smarte teknologibaserte løsninger blir sett på som nøkkelfaktorer for å fremme grønn utvinning.

I møte med epidemien har den norske regjeringen dekket det meste av husholdningenes og næringsinntektene sine gjennom automatiserte hjelpeprogrammer og direkte kompensasjon.

En av Norges effektive tilnærminger er å involvere alle interessenter, inkludert staten, utdanningssektoren, privat sektor og sivilsamfunnet. Alle er involvert i å utforme, implementere og justere politikk.

I en kommentar til Norges støtte til Vietnam i klimaendringer og grønn og bærekraftig økonomisk bedring, sa Grete Lochen at den norske regjeringen har gitt økonomisk bistand til både UNDP-prosjekter i Vietnam, både bilateralt og innenfor ASEAN-regionen. Forbedre lokalbefolkningens evne til å håndtere plastavfall klokt, samle og sortere søppel og samtidig fremme kreative ideer for dette formålet.

Invester på lang sikt

Den innovative utfordringen for å redusere plastforurensning (EPPIC) lansert i juni 2020 i seks ASEAN-land er et felles prosjekt for å finne løsninger for behandling av plastavfall i Ha Long Bay (Vietnam) og Koh Samui Island (Thailand). Et annet norskstøttet prosjekt er å måle fellesskapsmodellen for håndtering av plast og husholdningsavfall (DWP5C) i fem byer implementert i Guangzhou (nord), Dà Nang, Binh Dinh, Binh Thuan (sentral) og Binh Duong (sør).

Vietnam er et av de fem asiatiske landene som er valgt ut av Norsk Vitenskaps- og Industriforskningsfond (SINTEF).

«Den spesielle interessen norske selskaper har for å bidra til Vietnams grønne transformasjon ved å utvikle teknologier for kystvindkraftprosjekter, solenergi … og smarte løsninger for plastavfallshåndtering er imidlertid svært viktig. Derfor presenterer vi på denne internasjonale konferansen tre ledende norske selskaper innen fornybar energi og innovasjon: Equinor, Tomra og Scatec. De er svært representative innen innovasjon, resirkulering, høyteknologi, sjøvann og solenergi.sa ambassadør Great Lochen.

Den norske diplomaten sa at disse selskapene er langsiktige investorer som har stor suksess i fremvoksende markeder. Det er viktig at disse selskapene ønsker å investere i Vietnam på sikt.