Norge vinner igjen – Sports Info – Sky

Logikken respekteres

Uten Johannes Boe, Darjee Boe og Sturla Lekrit for Norge, Emilion Jacquelin og Quentin Fillon Maillet for Frankrike og Sebastian Samuelsson for Sverige, var ikke denne stafetten i Østersund som verdensmesterskapet.

Til tross for alle disse uttakene, vil disse tre nasjonene fortsatt dominere løpet, et bevis på at alt ikke er bra i skiskyting for menn, med svært få, om noen, i stand til å spille i front.

Det er i alle fall ikke skiskytterne på banen som ga alt for å sette opp en flott oppvisning igjen. Norske innbyttere Stromsheim og Sorum starter bra, det samme vil den lovende sveitsiske duoen Sebastian Stalter og Niklas Hardweg.

For Frankrike var det litt mer komplisert for Oscar Lombardot, men Antoine Guiconaud ville da koble opp igjen med Eric Perot Johannes Dahls Norge og Sverige.

Vi går inn på den siste stafetten med Fabian Claude på lur bak Vettell Christiansen mens svenske Pepe Famil knekker sporet.

Et falskt skudd lot ikke Frankrike og Norge bestemme. I en kraftig posisjon beholder skandinaven ledelsen og kommer inn til siste skudd med seks sekunders ledelse over Vosges.

Når det gjelder kommentatorene, er presset for mye på Christiansens skuldre og vi slipper ikke å se ham sprekke, men de glemte tydeligvis å nevne at presset er for mye på Habs skuldre!

Kloden spilles, begge skiskytterne nærmer seg dette siste skuddet uten for mye ansvar, og Christiansen kommer strålende ut med 5/5, mens Claude trekker tre ganger og returnerer én gang i utvisningsringen.

Et beklagelig resultat, men til tross for alt, ville Frankrike ta denne gode andreplassen, foran Tyskland, som til slutt kom tilbake forbi Sverige, med Benedict-leketøy.

⚫️⚫️⚪️⚫️⚪️ Strafferunde for Fabian Claude! Det blir anspent for Frankrike til siste slutt Bo: https://t.co/HVE6rPoeAb#Skiskytterlag pic.twitter.com/sEqmdTbX1m — Chain L’Équipe (@lachainelequipe) 11. mars 2023

Sverige er 4., Ukraina er 5., Østerrike er 6. og Sveits, som fortsatt mangler fire skiskyttere på toppnivå, er nede på 7. plass.

La oss finne alle disse små menneskene på søndag for masseinnvielse.

