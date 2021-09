Norge vs Nederland: Hvordan se live stream, scoreoppdateringer og VM -kvalifisering | 09.01.2021

Louis van Gaal Han kom ut av pensjonisttilværelsen for å trene det nederlandske landslaget. Etter trening med laget snakket han på en pressekonferanse: “Når du ser på livet mitt, vet du at mine første måneder aldri var gode. Spillerne må venne seg til” Van Call “-regelen.”

“Mitt personlige mål er å være verdensmester. Jeg vil gi det til spillerne mine. Men jeg gjør det ikke for meg selv, jeg gjør det for å hjelpe nederlandsk fotball. Hvis jeg hadde vært i føderasjonen, ville jeg har hentet meg selv også, så jeg sa ja. “

“Jeg har alltid gjort mitt beste for den nederlandske fotballspilleren. Jeg håper at han hadde valgt meg også hvis jeg hadde vært i føderasjonens posisjon.”

“Jeg snakker ikke om fortiden. Det er helt irrelevant. Vi har snakket om fremtiden.