Norges Aker BP driftsresultat faller ettersom feltvedlikeholdet treffer store volumer

OSLO (Reuters) – Det uavhengige norske olje- og gasselskapet AKERBP.OL rapporterte lavere driftsresultat enn andre kvartal enn forventet torsdag, da produksjonsvolumene falt på grunn av feltvedlikehold.

Resultat før renter og skatt (EBIT) for april og juni økte til $ 614 millioner fra $ 178,5 millioner året før, mens analytikere som ble spurt av Refinitiv forventet et gjennomsnittlig overskudd på $ 668 millioner.

Den kvartalsvise olje- og gassproduksjonen har falt til 199 000 fat oljeekvivalenter per dag fra 210 000 fat per dag for et år siden på grunn av feltvedlikeholdsaktiviteter.

Det la til at produksjonen også var nede på kvartalsbasis, med den gjennomsnittlige enhetskostnadskostnaden steg til $ 9,0 per fat oljeekvivalenter fra $ 8,6 per fat i første kvartal.

Imidlertid holdt selskapet, som eier en eierandel på 11,6% i Equinor-operert Equinor (EQNR.OL), det største oljefeltet i Vest-Europa, sin produksjonsveiledning for hele året uendret på 210.000-220.000 fat olje per dag.

Det har planlagt å bestemme valget av et konsept for å utvikle NOAKA, det største olje- og gassprosjektet i Nordsjøen etter Sverdrup, i tredje kvartal, og å presentere en plan for utvikling av Frosk i samme kvartal.

Aker BP, kontrollert av den norske milliardæren Kjell Inge Roekke og delvis eid av BP (BP.L), holdt også sitt kvartalsvise utbytte uendret til $ 0,3124 per aksje.

