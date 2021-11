Norges Arktis: Vanlig, Lafayette, Laks … Perfekt inntekt for nordlige arter

Ett år senere på grunn av Covit-19 kom Norway’s Arctic Race tilbake under den 8. utgaven forrige uke, og markerte spøkelsene.

Da OL i Tokyo nærmer seg slutten søndag, ble det arrangert et profesjonelt sykkelritt i den nordlige delen av verden i Nord-Norge på Horstat, rundt 12.000 kilometer fra den japanske hovedstaden.

Hermans hendene ned

I år, etter et år uten opplag, vant Ben Hermans (Israel Start-up Nation) søndag etter den fjerde og siste runden mellom Grattangen og Horstadt, som ble vunnet av tyske Philip Wallsleben (Albacen). Belgieren, som fanget generalen dagen før, er foran nordmannen Odd Christian Aiking på 2 sekunder i generalkategorien og franskmannen Victor Lafayette (Kofidis) på 6 sekunder.

2 år senere er Norges Arctic race tilbake på sporet! Med vakkert terreng og en tøff kamp (med den ene siden av laks) om Midnight Sun Jersey, var det et løp å huske. Sjekk ut 2021-versjonen nedenfor # Arctic Race pic.twitter.com/Y8IlNwzA5v – Norwegian Arctic race (rArcticRaceofN) 8. august 2021

Lafayette, vakker følelse

Hvis Warren Barquil kanskje var den mest etterlengtede franskmannen, var det Victor Laffey som endelig fikk snakket om ham. Franskmannen (25 år), som var spesielt lyssterk under firedagersrennet i Nord-Norge, ble nummer 3.e Plassering av den arktiske rasen i Norge. “Det er verdt det å ta denne turen,” sa vinneren på en scene i Ziro. Jeg har lenge hatt lyst til å komme til Norge. Dessuten klarte jeg det til sykkelrittet. Det var en virkelig utrolig tur, spesielt med Kovid, vi reiste ikke mye. Så gøy å se noe annet, spesielt alt dette vakre landskapet. Det var supert. Vi hadde et flott løp med god atmosfære, enten det var et lag eller et arrangement, det vil uunngåelig være motivasjonen for de neste løpene.”

Publikum på møtet

Denne 8e Versjonen vil være preget av strålende sol og temperatur som vil sette Frankrike i flaue. Bortsett fra den første fasen med regn i Tromsø, fant de tre dager lange løpene sted i høyt sollys og temperaturer, noe som gjorde at enkelte land skammet seg enda mer over sørlandet. Midt i den majestetiske utsmykningen av fjordene, kystlinjen og andre fjell, tillot Norge mange offentlige veikanter for å oppmuntre syklistene. Med et pluss til den grønne trøya i denne utgaven, nordmannen Alexander Kristoff.

500 kg laks til Dversnes

Det var tradisjon og Fredrik Dversnes lo. Ved å vinne «lakse»-trøya for de beste klatrerne i Norwegian Arctic Race, vant Norge 500 kg laks. Håper det smaker.

Tore Andre Aase Vabø ble med i pausen i dag og sikret seg klatretrøya og 500kg laks til Friedrich Dverness. Christian Oswald og Jacob Erickson endte på henholdsvis 5. og 9. plass. Les mer her https://t.co/3k0Nw67L9b pic.twitter.com/cVZkHvBiLr – Team Coop (eTeamCoopSykkel) 8. august 2021

Hvorfor dette løpet?

– Den opprinnelige ideen var å arrangere et stort idrettsarrangement i Nord-Norge, sier Nut-Eric Diptal, direktør for Arctic Race. Vi har ikke store idrettsanlegg for å holde et arrangement som dette i Nord-Norge, men vi har mange veier. Heldigvis er dette en idé som har blitt godt mottatt i hele Nord-Norge. Publikum, lagkamerater og ryttere er fornøyde med måten solen har skinnet på i år. Alle er glade, det er bra. ”