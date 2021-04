Norges banebrytende bruk av mikrosatellitter

I løpet av det siste tiåret har Norge avansert avansert offshore-overvåking med både lavbudsjett mikrosatellitt teknologi og lavbudsjett mikrosatellitt teknologi og nasjonal nyttelastutvikling. Resultatet er et veldig originalt nasjonalt program som kobler demonstrasjonen til bane ved å oppfylle de operasjonelle kravene til regjeringen.

Norge er et maritimt land med lang fartstid og fiske og utnyttelse av olje og gass til sjøs. Det er mer enn to millioner kvadratkilometer havområder, hvorav de fleste er i Arktis, hvor overvåking og kontroll er en utfordring. Norge har vært medlem av European Space Agency (ESA) siden 1985 og er fullt medlem av EU-prosjektene Copernicus og Galileo. Den nasjonale fordelen av internasjonalt samarbeid er gjennomgående viktig, men data levert av Earth Surveillance (EO) -satellitter i noen områder oppfyller kanskje ikke alle Norges nasjonale brukerbehov.

På grunnlag av dette, med erfaringene fra internasjonale vitenskapelige og jordobservasjonssatellitt-samarbeidsoppdrag og vitenskapelige lydraketter, tok Norsk romfartsorganisasjon (NOSA) og Forsvarets forskningsorganisasjon (FFI) initiativet i 2006 for å starte utviklingen av en liten satellitt . Automated Identification System (AIS) vil samle signaler fra satellittfartøy som et verktøy for å forbedre marine overvåking i åpent vann. En polar bane vil bekrefte områder nord (ofte hvert 90. minutt).