Norges Bank går på overdrive og setter opp renten til 1,25 %

Den norske banken hevet kjernerenten med 0,5 poeng til 1,25 % torsdag, noe som indikerer at den vil akselerere ytterligere pengeinnstramminger i august med ytterligere økninger ventet i august. «Langvarige utsikter til høyere inflasjon tyder på en raskere styringsrenteøkning enn ventetDet sa sentralbanksjef Ida Walton Pache i en uttalelse.

«Økende renter nå vil redusere risikoen for økende inflasjon og behovet for ytterligere pengepolitiske innstramminger i fremtiden.«, argumenterte hun. Dette er den fjerde renteøkningen i Norge siden september, men tidligere priser var bare 0,25 poeng hver. Noen økonomer spår en så kraftig økning torsdag.»Basert på den nåværende vurderingen fra utsikts- og risikokomiteen vil styringsrenten heves til ytterligere 1,5 % i juli.Sa Mrs. Walton Pache.

I et forsøk på å dempe inflasjonen har sentralbanken så langt sagt: den forventer at kjernerenten vil nå 2,5 % innen utgangen av 2023, men sier nå at den er optimistisk.Ca 3 % når vi nærmer oss neste sommerNorges inflasjon nådde 5,7 % år-til-år i mai, et tall som ble brukt av den norske banken eksklusive kjerneinflasjon, energipriser og avgiftsavvik på 3,4 %.

Dette er betydelig høyere enn det offisielle pengepolitiske målet, som holder kjerneinflasjonen stabil på rundt 2 %. Disse kontinuerlige økningene i norske renter er en del av den globale konteksten av pengekrisen fra USA til Storbritannia. Den europeiske sentralbanken ventes å fortsette rentehevingen i juli for første gang på ti år. Norge, den største hydrokarbonprodusenten i Vest-Europa, har tilnærmet full sysselsetting: Til tross for kjølvannet av krigen i Ukraina, forventer regjeringen 3,6 % vekst i nasjonaløkonomien i år.