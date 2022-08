Norges Bank hevet renten for femte gang på under ett år

Norge ønsker å ødelegge hydraen av inflasjon som påvirker alle sine sektorer. Landets sentralbank, som ikke er en del av eurosonen og EU, gjennomførte torsdag sin femte økning av styringsrenten på under ett år. Når inflasjonen stiger, Har en tendens til å generalisere til alle produkter spesifisert i StorbritanniaNorges Bank Den hevet igjen styringsrenten med 0,5 poeng til 1,75 %, samtidig som den signaliserte en ytterligere økning i september. Den nye pengeinnstrammingen er enda høyere enn de 0,25 basispunktene som ble annonsert av sentralbanksjef Ida Woldenbach i juni.

Selv i 2009, da den måtte absorbere skadene forårsaket av subprime-krisen måneder tidligere, valgte sentralbanken en lavere renteøkning på 1,5 %, 25 basispunkter lavere enn den opererer i dag.

Denne innstrammingen i pengepolitikken har senere ført til stabilisering siden 2011. I mars 2016, mens Norges økonomi fortsatt stivnet etter etterspillet, kuttet Norges Bank renten med 50 basispunkter til 0,50 % i et forsøk på å tynge kronen. Finanskrise Og Fallende priser på hydrokarboner. Så, i 2018, takket være solid vekst drevet av oljeinvesteringer, måtte banken igjen heve styringsrenten med 25 basispunkter til 0,75 %.

Ifølge sjefen for et norsk suverent formuesfond står verden ved begynnelsen av en av de «største endringene på 30 år».

Haster om hydrokarbonbestilling

Sentralbankens beslutning kan også komme som en overraskelse ettersom landet tjener enorme inntekter fra gassalg. Det skandinaviske landet har mer enn firedoblet sin eksport på et år, takket være en økning i naturgassprisene forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina. Offisiell statistikk. Gasssalget blåste Norges handelsoverskudd til 153,2 milliarder kroner (15,6 milliarder euro) i juli, og knuste den tidligere rekorden som ble satt i mars, ifølge tall offentliggjort av SSB.

Eksklusive hydrokarbonproduksjon og maritim transport, vokste Norges økonomi med 0,7 % i andre kvartal, ifølge tall offentliggjort av det nasjonale statistikkbyrået SSB torsdag, og viser en klar bedring etter en nedgang i første kvartal (-0,6 %). Den norske regjeringen forventer også en sterk vekst på 3,6 % innen 2022.

Inflasjon er brann

Men i stedet for å forvente fornyet vekst takket være sin gassindustri, foretrekker den norske banken å forvente et inflasjonsutbrudd som det man ser i Storbritannia – som vil ramme husholdningenes kjøpekraft.

Inflasjonen i det skandinaviske landet steg ytterligere i juli, til 6,8 % fra året før.

«En betydelig høyere rate må til for å lette presset på norsk økonomi og få kontroll på inflasjonen igjen.» Pengepolitisk tjenestemann Wolden Bache sa i en uttalelse torsdag.

Kjerneinflasjon, eksklusive energipriser og avgiftsvariasjoner, er indikatoren banken brukersteg til 4,5 %, godt over det pengepolitiske målet på 2 %.

«Dagens raskere renteøkninger vil redusere risikoen for at inflasjonen øker permanent og behovet for å stramme pengepolitikken ytterligere inn i fremtiden.»Bank spesifisert Norge.

(med AFP)