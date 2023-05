Norges Bank hevet renten til 3,25 prosent

Norges Bank satte som ventet opp styringsrenten med 0,25 basispunkter til 3,25 % torsdag, da den kjemper mot fortsatt høy inflasjon, noe som indikerer at den vil stige ytterligere i juni.

Inflasjonen i mars, på 6,5 %, er over målet på 2 %, og den økonomiske aktiviteten er høy til tross for nedgangen i norsk økonomi, som sentralbanken understreket for å rettferdiggjøre denne nye bremsevalutaen.

I tillegg er arbeidsmarkedet stramt og lønnsveksten ventes å bli høyere i 2023 enn i fjor.

I møte med økende inflasjon satte Norges sentralbank opp styringsrenten i september 2021, den første i Vesten som hevet styringsrenten, nå den høyeste siden 2009.

Etter fem påfølgende økninger stoppet sentralbanken sine renteøkninger i februar for å redegjøre for tegn på en økonomisk nedgang forårsaket av pengeinnstramminger, før de gjenopptok dem i mars.

Sentralbanken forventer at renten vil ligge på rundt 3,5 % til sommeren.

Han varslet at styringsrenten mest sannsynlig vil bli hevet igjen i juni, selv om det var mange usikkerhetsmomenter.

Dersom kronen er svakere enn forventet eller økonomisk press vedvarer, kan en høyere styringsrente enn tidligere ventet være nødvendig, sier sentralbanksjef Ida Woldenbache i en melding.