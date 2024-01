Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 basispunkter til 4,5 %

Norges bank hevet styringsrenten med et kvart poeng til 4,5 % torsdag, men planlegger nå en pause.for en viss tidsperiode«I en tid hvor store vestlige sentralbanker tar en pause med rentene, har den norske sentralbanken besluttet en fjortende renteøkning fra september 2021.

I november varslet Norges Bank om ytterligere innstramminger, men en nedgang i norsk økonomisk aktivitet i mellomtiden førte til at økonomer feilaktig trodde at en slik økning ikke ville skje. «Vi ser at økonomien avkjøles, men inflasjonen er veldig høy», resonnerer sentralbanksjef Ida Volden Bache i en pressemelding. «En økning i styringsrenten reduserer risikoen for at inflasjonen holder seg høy på sikt. Styringsrenten vil holde seg på 4,5 % en stund«, la hun til. Norges Banks økonomer så på den norske beslutningen.En veldig seriøs linje» («Hauk) enn forventet.

I tredje kvartal registrerte det skandinaviske landets bruttonasjonalprodukt (BNP) en meget beskjeden økning på 0,1 %, mens konjunkturundersøkelser indikerte en forverring av situasjonen. Og byggingen av huset gikk i stå. Inflasjonen avtok raskere enn ventet: Den steg til 5,8 % år-til-år i november, under det pengepolitiske målet på 2 %, men 0,3 poeng under sentralbankens prognoser. «Den fremtidige veksten i norsk økonomi er usikker. Dersom prisveksten er høyere eller kronen svakere enn forventet, er prisveksten for tiden høyere enn forventet», bemerket sentralbanken. Norges Banks beslutning erkjente at den hadde begynt å diskutere en tidsplan for rentekutt etter at den amerikanske sentralbanken besluttet å holde renten uendret onsdag.