Norges Bank setter opp styringsrentene for andre gang på tre måneder

Den norske banken hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 % torsdag, andre gang på tre måneder, uten å bekymre seg for en gjenoppblomstring av sykdommen i Norden. “Det er mye usikkerhet rundt epidemiens forløp og dens virkninger på økonomienDet sa sentralbanksjef Austin Olson i en uttalelse. “Men hvis økonomien vokser slik vi spår, vil styringsrenten stige igjen i mars.“, forklarte han.

Les merChile setter også opp styringsrenten kraftig for å kontrollere inflasjonen

Den nye pengepolitiske stramheten ble mye rapportert oppstrøms av det utstedende organet, som sa at det hadde bestemt seg for å bringe rentene tilbake.”Normal tilstandEtter den økonomiske nedgangen forårsaket av Govt-19-epidemien. Norsk økonomi har nå gått tilbake til en førhelsekrise i flere måneder og inflasjonen er nå økende (+ 5,1 % i november), med strømprisene som stiger som ellers i Europa.

Men noen økonomer mener de nye tilfellene som er registrert i antall epidemier og sykehusinnleggelser, og utseendet til en mer smittsom Omicron-variant kan ha fått Norges Bank til å utsette det litt.

Les merBank of England forventer at rentene vil stige

Steystein Olsen argumenterte imidlertid for at arbeidsledigheten fortsatte å falle, at utnyttelsesgraden var høyere enn normalt, og at inflasjonen kunne akselerere ytterligere på grunn av forventet økning i lønn og lønnskostnader, med høyere importpriser. Inflasjon unntatt energipriser og avgiftsvariasjoner “GrunnleggendeDet var 1,3 % i november, to ganger lavere enn det offisielle målet på 2,5 %.