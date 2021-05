Norges Bank vurderer funksjonell rolle i sanntidsbetalinger; Advarer om bedriftsrisiko i krypto

Norges Bank lanserer i dag Financial Infrastructure Report 2021 og Norges Bank Documents 2/2021, “Retail Payment Services 2020”.

Det har vært noen forstyrrelser i norsk finansinfrastruktur de siste årene, og infrastrukturen har fungert greit under koronavirusutbrudd. Norges Bank anser driften av finansiell infrastruktur som sikker og effektiv.

Nytt rammeverk for å styrke internettregresjon

De mest alvorlige truslene mot kritisk økonomisk infrastruktur inkluderer digital kartlegging og sabotasje. Et angrep på en enkelt organisasjon kan få konsekvenser for andre deler av den økonomiske infrastrukturen og i verste fall for hele det økonomiske systemet.

“Testing og identifisering av risikoen for cyberhendelser i bank- og betalingssystemet kan forbedres. Den norske og Norges Bank Financial Oversight Commission har utviklet et program for å teste cyberresesjonen til det norske finansdepartementet. Sier viseadministrator Ida Walton Bach .

Tiltak vurderes med sikte på å forbedre sanntidsbetalinger

Betalinger til betalers kontofond innen sekunder etter at betalingen er utført kalles sanntidsbetalinger. Et velfungerende system for sanntidsbetalinger er en viktig del av et effektivt betalingssystem. Infrastrukturen for sanntidsbetalinger vil bli styrket innen 2020, men detaljisttjenester på toppen av grunnleggende infrastruktur må fortsatt forbedres og utvikles.

“Norges Bank vurderer nå hvordan den kan forbedre betalingsinfrastrukturen i sanntid, inkludert om den skal utvide sin operative rolle. Saken vil snart bli distribuert for industrien og andre tilbakemeldinger fra interessenter,” sa nestleder.

Sentralbankpenger og kryptoaktiva

Norges Bank utsteder for tiden sentralbankpenger i kontanter. Det er attributter som fremmer tillit til det monetære systemet og betalingssystemets ytelse i sentralbankpenger. For at sentralbankpenger skal ha disse egenskapene, må de være tilgjengelige for publikum og enkle å bruke.

Norges Bank vurderer om sentralbankpenger også skal utbetales i digital form (sentralbankens digitale valuta). Norges Banks forskning er drevet av en fallende pengepolitikk og en føre-var-politikk i tilfelle uønskede strukturendringer i valuta- og betalingssystemet. Norges Bank bestemte seg nylig for å fortsette denne forskningen, inkludert testing av tekniske løsninger.

Nylig har et økende antall investorer investert i krypto-eiendeler, og betalingstjenesteleverandører har gjort krypto-eiendeler tilgjengelige som betalingsmiddel for sine kunder. Mens grunnleggende teknologi gir nye muligheter, utgjør krypto-eiendeler også risiko som krever nye regler.

“Økt bruk av krypto-eiendeler kan være avgjørende for sikkerheten og effektiviteten til betalingssystemet. Norges Bank overvåker nøye betalingssystemet for å sikre at fremtidige betalinger til NOK er attraktive og sikre,” sa han.