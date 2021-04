Norges byråd: Begrensninger for byavslapping for bruk av parker Regjering og politikk

Ron Boxley J.R. T&T reporter



NORGE – Ordfører Tracy Clemens kunngjorde via Facebook Live på aprilmøtet i det norske byrådet at noen Govt-19-restriksjoner på bruken av Town Park fjernes sakte.

Clemens sa at enkeltpersoner burde ha på seg masker i parken, da rengjøringsmiddel vil bli gitt og som en metode for å ta temperaturen.

Han kunngjorde også under møtet at forbedringene i Winchester Road-vannsystemet nesten var fullført. Han sa at de fullfører forbedringer og dyrker gress i områder som tidligere er gravd for å forhindre erosjon.