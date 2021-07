Norges Christian Blumenfelt vinner triatlongull for menn, men hennes helt hvite antrekk fanger oppmerksomhet på sosiale medier

Christian Blumenfelt fra Norge styrket sin utholdenhet for et overraskende sent løft i et brennende, kvelende løpeben og tok gullmedaljen i et spennende triatlon for menn på OL i Tokyo mandag. 27-åringen krysset streken på en tid på 1 time 45 minutter og 04 sekunder før han heiste den vinnende streken over hodet og tok Norges første medalje i arrangementet.

Mens løpet opprinnelig ble avbrutt av en mediebåt som drev foran pontongen, og sperret veien for en enestående og pinlig falsk start. Men Blummenfelt erobret det alle anså for å tømme de tøffe forholdene. Det som diskuteres som en merkelig garderobefeil overskygger imidlertid Blummenfelts beste livstriumf.

Etter en tøff svømmetur ble nordmannen liggende dynket i vann og svette resten av arrangementet. På grunn av klærnes gjennomsiktige karakter ble hele hans hvite ensemble raskt gjennomsiktig, noe som betydde at de svarte koffertene hans var synlige, og at mange mennesker satt igjen med hevede øyenbryn. Scenen utløste diskusjoner på sosiale medier, og nettbrukere målrettet designerne, om enn på en komisk tone.

En bruker tullet: “Den som designet det norske triatlon-settet for OL i Tokyo, må ha blitt inspirert av Captain Underpants.” Han hyllet nordmannen og skrev: “Strålende slutt av Blumenfelt. Tilsynelatende fungerte superheltdrakten!”

En annen bruker skrev, “Norge har gått for de riktige treveisdraktene” Ikke stol på den fjesen “ikke sant? Risikofylt forretning.”

Norge har gått for trippeldrakter “Don’t Trust This Fart” det var det ikke. risikabelt arbeid. 😳 # triatlon – Jennifer Sophie (@jennifersophiee) 25. juli 2021

Puns til side, Bloemenfelt vil ikke bli plaget i det hele tatt med sitt helt hvite utseende eller utseende. Nordmannen, som også er verdensrekordholder på halv Ironman-distanse i triatlon, danset seg til rett mål, før han kastet seg på gulvet i en fortsatt tape-pakket seremoni.

Storbritannias Jack Ye tok sølvet, 11 sekunder etter Blumenfelt, mens New Zealands Hayden Wilden tok bronsen.

