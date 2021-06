Norges Crown LNG bygger 7,2 millioner tonn LNG offshore i Kakinada

Norges Crown LNG Holding AS (Crown LNG) sa at det har startet utviklingen av et flytende naturgassanlegg (LNG) med en årlig omfordelingskapasitet på 7,2 millioner tonn per år som ligger utenfor kysten av Kakinada i Andhra Pradesh.

Crown LNG India AS, et datterselskap av Crown LNG Holding AS, har signert en avtale med East LNG Corporation om å finansiere, bygge og lease infrastruktur for offshore LNG-mottaksterminalen på Kakinada. Crown ble også kontrakt for å drive og administrere anlegget gjennom en 25-årig leieavtale.

Crown LNG sa i en uttalelse at de håper å fullføre ferdigstillelsen av EPC-entreprenøren for Kakinada-prosjektet og de viktigste underleverandørene i løpet av de neste ukene.

Selskapet jobber med å utstede en endelig investeringsbeslutning (FID) innen utgangen av 2022.

Uttalelsen sa at Crown LNG anslår at LNG-terminalen vil være i drift omtrent tre år etter at den endelige investeringsbeslutningen for prosjektet er tatt.

monsunforvitring

“Vi vil bygge LNG-terminalen som vil operere 365 dager i året, inkludert i monsonsesongen, og i 25 år etter at terminalen er ferdig,” sa Gunnar Knutsen, administrerende direktør i Crown LNG AS, prosjekttjenestenheten ved Crown LNG. .

Crown LNG har til hensikt å utvikle LNG-terminalen som en tyngdekraftsbasert struktur som ligger på havbunnen omtrent 11 kilometer fra Kakinada Beach.

En slik løsning ville ikke bare være i stand til å tåle de tøffe værforholdene som tilbys av den indiske monsonsesongen, men vil også bidra til å lette overbelastningen i travle havner og holde farlige materialer borte fra befolkede områder.

“Ved å velge denne tilnærmingen muliggjør vi et 365-dagers driftsvindu uten å legge unødige miljø- og sikkerhetsbyrder på lokalsamfunnet i og rundt Kakinada-området,” la Knutsen til.

Mangelen på levedyktige LNG-anlegg på østkysten har forårsaket enorme kraftmangel i den østlige delen av India, spesielt for store energiforbrukere som gjødsel, petrokjemi og kraftverk i og rundt Andhra Pradesh. Mange anlegg ble til og med stengt på grunn av mangel på naturgassforsyning.

Jørn Husemoen, president i Crown LNG Holding AS, sa at rørledningsinfrastrukturen i nærheten av prosjektområdet er moden og derfor lett å koble til.

Crown LNG spesialiserer seg på utvikling av ekstremvær-LNG-infrastruktur, for LNG-regasifisering og LNG-flyting.