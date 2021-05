Norges DNP1 bøtelagt $ 48,1 millioner for AML-brudd Artikkel

Norges finanstilsynskommisjon (FINC) har bøtelagt DNP etter en gjennomgang av politikk og praksis for anti-hvitvasking (AML). I tillegg ble det gjennomført en egen forespørsel om håndtering av kundekontoer for det islandske fiskeriselskapet Samherzi.

“Studien avslører alvorlige brudd på bankens overholdelse av hvitvaskingsloven,” kunngjorde finansdepartementet mandag. I en pressemelding.

DNP kunngjorde i fjor at boten var umiddelbar.

detaljer: Finnstilcinet sa at DNPs studie fant flere brudd på landets AML-lov, som senere fant “de samme alvorlige bruddene” i etterforskningen av Samherjee.

Mange av bruddene som ble funnet skjedde i henhold til tidsforbudet eller loven om hvitvasking av penger, som “ikke har noe hjemmel for å innføre administrative sanksjoner,” sa Finanstilcinet. Tilsynsmyndigheten sa at boten bare gjenspeiler brudd på Norges nåværende AML-lov.

Norges nasjonale kommisjon for etterforskning og rettsforfølgelse av økonomiske og miljømessige forbrytelser har innkalt Okogrim DNP siden etterforskningen av Sumherjee i februar.

DNP Avtalt a Rapportere Tilsynsmyndigheten har rett i å påpeke områder der bankens “bedrageribekjempelse ikke ga tilstrekkelige resultater under testen”, og hvor banken trengte å forbedre sin AML-policy og praksis.

Banken sa at den hadde “due diligence-relaterte mangler” med seks selskaper tilknyttet Sumherjee. “DNPs innsats mot hvitvasking av penger har siden blitt intensivert betydelig,” sa banken.

Kompatible eksempler: DNP har innført en rekke nye tiltak de siste årene for å forbedre sitt AML-program, inkludert å styrke sin innsats innen organisering, risikovurdering, risikoklassifisering og elektronisk overvåking, sa banken i en uttalelse.

DNP har nektet for involvering i hvitvaskingsskandalen i etterforskningen av forholdet til Samherjee. Nevnt. Videre godtok ikke DNP estimatet fra finansmannen, og AML

Kampen mot hvitvasking er øverst på styrets agenda. Det er rettferdig å si at det er områder vi må forbedre, men vi har sett store fremskritt de siste årene.

Norge og Island er blant de åtte nordiske og baltiske landene som i 2019 ble enige om å dele informasjon om hvitvaskingstrusler for å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Svarte Samherji: For sin del DNP Samherjee sa i en uttalelse til regnskapet at det ikke var et parti og ikke hadde blitt kontaktet av regulatoren.

“Samarji har ingen kunnskap om straffen utover det som kan leses i offentlige kilder,” sa selskapet. I en uttalelse.

Samherzi kommer fra et såkalt “fishrad-skandale” -senter hvor selskapet angivelig bestikkes og sparker tilbake tjenestemenn i Namibia. Korrupsjon To namibiske ministre skulle dra I fjor rapporterte Reuters, men det ble ikke fremsatt påstander mot selskapet eller dets ledere.