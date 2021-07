Norges Equinor byr på den skotske havvindturleien جولة

OSLO (Reuters) – Equinor (EQNR.OL) sa mandag at de har lagt inn et bud på et flytende havvindprosjekt i leasingrunden i Skottland, da det norske energiselskapet fortsetter å utvikle sitt havvindkonsern i Nordsjøen og utdype tilstedeværelse over hele Storbritannia.

Selskapet vil møte hard konkurranse om leiekontrakter, da det skotske programmet tiltrekker seg interesse fra havvindvindutviklere og oljeprodusenter som ønsker å øke porteføljene for fornybar energi. Les mer

Equinor sa i en uttalelse at ScotWind-leieavtalen passer godt sammen med vår ambisjon om å utvide vindkraft til havs i Nordsjøen.

Selskapet driver allerede den lille (30 MW) flytende havvindparken Hywind utenfor nordøstkysten av Skottland, og er partner i flere andre britiske havvindparker.

Equinor la til at den skotske leasingrunden gir en fantastisk mulighet til å utvikle store, store, flytende havvindprosjekter.

Anbudet på ScotWind vindutleie for Skottlands Crown Estate er det første på tiår og forventes å lede utviklingen av rundt 10 gigawatt offshore vindkapasitet, hvor en stor del forventes å bruke flytende vindteknologi.

Norsk havvindvindutvikler Magnora Offshore wind (MGNR.OL) bekreftet mandag at den hadde bestilt to områder i Skottland med TechnipFM (1T1.F). Les mer

Resultatene fra ScotWind utleierunde forventes å bli kunngjort tidlig neste år.

(Covering) av Nora Polley, redigering av Sherry Jacob Phillips

Våre kriterier: Thomson Reuters tillitsprinsipper.