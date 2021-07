Norges fond på 1,4 billioner dollar advarer mot avkastning av klimamål

Norges suverene formuefond har advart mot å endre sitt investeringsmandat og hevder at inkludering av klimamål kan bringe avkastningen i fare.

“Vi må være forsiktige med å gjøre vesentlige endringer i prinsippene som ligger til grunn for fondets investeringsstrategi,” sa Bank of Norway Governor Oystein Olsen og konserndirektør i formuefondet Trond Grande i et brev til Finansdepartementet.

Norges Bank Investment Management, verdens største statlige fond, svarte på det norske finansdepartementet om hvordan man skal håndtere klimarisiko etter lovgivere. bedt landets mindretallsregjering om å vurdere gjenopplivingsmål for provinsen sin.

Norge, Vest-Europas største olje- og gassprodusent, har brukt nesten tre tiår på å gjøre sin fossile brenselformue til sitt formuefond, som deretter investerer utenfor landet for å beskytte økonomien mot overoppheting. Norge økte nylig klimaambisjonene, med Finansdepartementet i april at de ønsket at fondet skulle bli Den globale lederen innen bærekraft.

Å inkludere spesifikke klimamål i fondets investeringsmandat vil anta at klimarisiko er feilpriset i markedet og at fondet enten har en fordel eller bedre informasjon enn andre investorer, skriver Olsen og Grande i Delt melding.

“Vi tror ikke det er tilstrekkelig bevis for å hevde at klimarisiko er systematisk feil,” skrev de. Olsen og Grande sa at en annen implikasjon av å inkludere klimamål i NBIM-mandatet er å avgjøre fondshåndtering med mål om å oppnå andre mål enn høyest mulig avkastning.

Mens miljømål er blitt omfavnet av en rekke Wall Street-giganter som BlackRock Inc. og JPMorgan Chase & Co. Mange av disse investorene skiller seg fra et formuefond ved at referanseindeksens rolle er å sette generelle grenser for risiko, sa Finansdepartementet tidligere. I sitt brev på fredag ​​forsøkte fondet også å flyte ideen om å erstatte fondets brede globale aksjeindeks med en klimajustert indeks, noe som antydet at verken departementet eller indeksleverandøren ville være i stand til å bedre vurdere risikoen ved økonomisk klima enn markedet.

Han sa at karbonavtrykket i det norske fondets aksjeportefølje hadde halvert seg i løpet av de syv årene til 2020, og fondet forsøkte allerede å redusere eksponeringen for klimarisiko. Det ser også etter muligheter som kan oppstå som følge av endringer i klimapolitikken, fremveksten av ny teknologi, utviklende forbrukerpreferanser og planene om å øke engasjementet med de mer emitterende selskapene i porteføljen.

Fondet sa i et brev fredag ​​at en stresstest av aksjebeholdningen for temperaturer opp til 3 grader Celsius innen 2080 viste at langsiktige tap på grunn av omsetningsrisiko kan være så høye som 9% og ca 4% for fysiske. klimarisiko.