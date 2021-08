Norges formue på 1,4 billioner dollar er rettet mot oljeselskapene Oil and Gas News

Norges suverene formuefond, som forvalter 1,4 billioner dollar i eiendeler, sa i sin portefølje at oljeselskaper ikke var gode nok til å redusere utslipp, ettersom retningslinjene ble gjennomgått, med sikte på å gi mer energi til investorer.

Norges Bank Investment Management har eierandeler i flere selskaper med fossilt brensel, inkludert ExxonMobil Corp, Chevron Corp og PPLC, ettersom det ikke mottok politisk godkjennelse for å kutte hele oljelageret for noen år siden.

“Dette er selskapene vi overvåker tettest på klima og utslipp,” sa Karen Smith Ihanacho, administrerende direktør i det Oslo-baserte fondet, i et intervju.

Advarselen kommer når Norge gjennomgår en ordre som gir verdens største formuefond.

Papiret, som ble bestilt av regjeringen fredag, foreslår å utsette klimarisiko for investeringsbeslutninger i hele fondet, blant voksende alarmerende bevis på at planeten varmes opp raskere enn tidligere fryktet, og at fossile brenselselskaper står bak denne veksten.

Et ekspertpanel nedsatt av det norske finansdepartementet anbefalte at Norge “endrer mandatet” for å operere økonomisk “for å bedre håndtere klimarisiko”.

Midlene vil inkludere flere muligheter til å legge press på klimagassutslipp i porteføljen, som tar sikte på å ekskludere dem hvis karbonavtrykk er for tregt å kutte.

Investor Rise

I år begynte det norske formuefondet å stemme mot bedriftsstyrene, og Ihenacho sier det er et stadig mer brukt verktøy for å få til endring.

Investoropptøyer oppstår ofte, noe som resulterer i en spektakulær uro i mange av verdens største oljeselskaper.

Exxon klarte ikke å hindre selskapets fremgang i mai, og ga styret seter til en håpefull investorgruppe som oppfordret selskapet til å iverksette flere tiltak for å redusere karbonavtrykket.

Det norske formuefondet brukte stemmesedler, som inkluderte forslag fra aksjonærer om bord i seter, og krevde at Exxon var åpen rundt politiske bidrag.

Fondet sluttet å støtte Exxon -sjef Darren Woods for å fortsette som president, basert på ideen om at disse jobbene ikke skal drives av én person.

“Vi bruker verktøyene vi har,” sa Ihenacho.

Forbruk av stor olje

Han peker på Chevron Corporation som et eksempel på at aksjonærene blir tvunget gjennom endring.

Chevrons utslippsmål inkluderer Norges formuefond, som inkluderer en vellykket definisjon av Scope 3, og inkluderer karbonavtrykket til oljeselskapets kunder.

Folkeavstemningen samme dag som Exxon -seieren til partneren og rettsavgjørelsen i Nederland tvang Royal Dutch Shell PLC til å redusere utslipp og sendte sjokkbølger gjennom oljeindustrien.

Oljefagene og deres utslipp

Men Norge, den største oljeprodusenten i Vest -Europa, har blitt kritisert for ikke aktivt å bruke sitt gigantiske investeringsmiddel mot klimaendringer.

Denne måneden, da verden søkte den siste vurderingen av FNs internasjonale regjering om klimaendringer, slo et panel av akademikere og økonomer land som ikke satte netto nullutslippsmål for formuen. Underskriverne inkluderer Christiana Figueroa, tidligere eksekutivsekretær for FNs rammekonvensjon om klimaendringer. Norge var i front av skuddlinjen.

Howard Hollande, tidligere seniorøkonom i Verdensbanken som lanserte en kampanje for å legge press på suverene investorer, sier “å velge å ikke ha klimamål er et aktivt valg.”

Norges formuefond slipper gjennom sine porteføljeholdninger ut dobbelt så mye karbondioksid som resten av landet, noe som ikke er inkludert i de offisielle norske utslippstallene.

Han sa at landet “gikk fri” på andres innsats mot global oppvarming da Norge avvek fra å sette klimamål for sitt formuesfond.

“Komplisert” risiko

Norges finansdepartement anser global oppvarming som en “kritisk økonomisk risiko”, ifølge en e -postrapport som besvarer spørsmål. Departementet vil nå følge anbefalingene fra ekspertpanelet, hvoretter alle beslutninger må tas av parlamentet. Ingen endring i finansmandatet vil skje før neste år, som viser at den nåværende Høyre-ledede koalisjonen vil bli erstattet av en venstreorientert koalisjon ved valget i september.

Christian Huss, talskvinne for FNs Joint Net Zero Owners ‘Coalition, sa: “For suveren rikdom må regjeringen være i tråd med sin agenda og tilfredsstille komplekse strategiske beslutningsprosesser.”

I mellomtiden sier det norske formuefondet at det jobber hardt med å redusere porteføljeutslipp.

“Vi ber selskaper om å sette mål i tråd med Parisavtalen,” sa Ihenacho.

“Som et fond er det klart i vår interesse å nå målene i Parisavtalen,” sa han. “Dette inkluderer netto nullutslipp innen 2050.”