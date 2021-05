Norges formuefond vil neppe gjenskape den samme høye avkastningen, sier administrerende direktør

Nikolai Tanzen, påtroppende administrerende direktør i Norwegian Sovereign Wealth Fund, snakker på en pressekonferanse 28. mai 2020 i sentralbanken i Oslo, Norge. REUTERS / Gwladys Fouche // Filbilde

Norges statlige velstandsfond på 1,3 billioner dollar vil neppe levere like høy avkastning de siste 25 årene i de kommende tiårene, sa administrerende direktør Nikolai Tanzen.

Mandag er det 25-årsjubileum for den norske regjeringens første betaling til sentralbanken for å bidra til å etablere det som har blitt verdens største fond.

Det ble opprettet for å akkumulere statlige inntekter fra Norges olje- og gassproduksjon og for å forhindre at økonomien overopphetes, som senere ble forvandlet til et suverent velstandsfond i 1998.

Siden den har den hatt en nettoinntekt på 4,42%, godt over det langsiktige målet på 4%, hovedsakelig på grunn av sterk inntjening det siste tiåret.

Men Tanzen sa til Reuters at det var lite sannsynlig å fortsette.

“Vi har nå lavere renter og høyere aksjemarkeder. Med lavere renter vil det neppe falle ytterligere,” sa Dengen og la til at forholdet mellom risiko og avkastning nå er annerledes for verdipapirer og aksjer.

“Så vi har sannsynligvis ikke noe comeback de siste 25 årene,” la han til.

Da det først ble et suverent formuefond, investerte det bare i statsobligasjoner, etterfulgt av bedriftsobligasjoner, aksjer og eiendom. I fjor fikk fondet ta direkte andeler i fornybare prosjekter. Les mer

