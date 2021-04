Norges grønne parti ønsker å fange hver persons fly

Norges stadig mer populære Miljøparti har som mål å redusere klimagassutslippene med 95% innen 2035. Partiet, som skal øke seterne i det norske parlamentet betydelig i det kommende valget i september, har bedt om at innenriksruter skal erstattes av tog og innføring av private flyreservasjoner.

Inspirert av den franske regjeringens trekk for å forby innenriksfly innen to og en halv time etter jernbaneforbindelse, rykker det norske grønne partiet (MDG) mot landets flyselskaper og flyvaner. Personlige tildelinger for kortdistansefly og turer vil neppe gå bra i noen sektorer.

Være informert: Registrer deg for oss Daglig Og Ukentlig Flyselskapets melding blir fordøyd.

Hvor du skal lete

Partiet hevder at en persons lufttildeling tar hensyn til sosioøkonomiske faktorer og geografisk beliggenhet. På grunn av landets geografi er landlige mennesker spesielt avhengige av flyreiser, da det ikke er noen alternativ landtransport i mange deler.

Ulrike Dorkerson topper partiets kandidatliste i Stavanger, en by som omgir oljeindustrien. Han sier mer tildeling vil bli gitt til mennesker som bor i vanskeligere områder enn byboere.

Partiet mener etterspørselen etter forretningsreiser er lav ettersom selskaper har blitt vant til fjernreguleringer det siste året.

“Vi ser at næringslivet blir transformert med økt bruk av digitale møter.” Sa Dorgerson Forbes.

Togforbindelser er blokkert av geografi

Partiet har ennå ikke delt spesifikke detaljer om prosjektet, men det er et signal om at de ønsker å investere i jernbaneinfrastrukturløsninger. Dette er imidlertid et stort spørsmål angående det kuperte terrenget i landet og enkeltbanesystemet. For eksempel tar togreiser fra Oslo til Bergen og Trondheim mer enn seks og syv timer, mens flyreiser strekker seg under en time.

Når det gjelder individuelle flyreservasjoner, er det uklart om de gjelder internasjonale og innenlandske tjenester – eller hvor mange flyreiser per person som anses som rimelige. Partiet ga ikke nærmere detaljer om hvordan et slikt forslag vil påvirke norske statsborgere som bor i utlandet.

Miljøpartiet De Grønne har etterlyst et forbud mot reklame på innenlandsruter og en slutt på internasjonalt obligatorisk salg på norske internasjonale flyplasser.

Bør luftfart være hovednavet?

Mens fly utvilsomt må spille en rolle i krigen mot klimaendringene, har regulering av fly blitt et populært politisk grep for å blidgjøre miljøbevisste velgere.

Landbruk, matvarehandel og moteindustri er alle store forurensende stoffer sammenlignet med luftfart og generell transport. Likevel har ingen lovgivere aktivt anbefalt personlige restriksjoner på shopping eller matsvinn. Selv innenfor transportsektoren utgjør flyreiser kun 16% av passasjerutslippene, og de fleste er landbaserte.

MDG har vært i en oppadgående bane de siste årene. Partiet har for tiden ett sete i Norges eneste parlament. I følge en nylig meningsmåling vil imidlertid Miljøpartiet De Grønne vinne ut av de 169 tilgjengelige, hvis Norge holder valg i dag. De rette kravene det stiller for å tilby sin støtte til regjeringen vil forbli den samme.