Norges KLP Macquarie | M investerer 200 millioner i ‘mørkegrønn’ infrarød gjeld via News

KLP, et norsk kommunalt pensjonsselskap, investerer 200 millioner dollar i gjeldsmidler i bærekraftig energisektor gjennom et nytt Bespoke-fond opprettet av Macquarie Asset Management, som er åpent for andre investorer.

KLPs økonomidirektør Aaj Shaning sa: “Vi ønsker å øke investeringene våre i grønn infrastruktur betydelig, i form av langsiktig gjeld.”

Selv etter et grundig søk kunne KLP ikke finne en løsning for denne typen, den er grønn nok, så vi må lage en.

“Resultatet er en investeringsstrategi som er skreddersydd til våre grønne behov,” sa Shaning og la til at dette er første gang KLP foretar denne typen investeringer.

Han beskrev det som en “mørk grønn” strategi fordi den ville målrette langsiktige grønne investeringer kombinert med EU-klassifisering for bærekraftig virksomhet.

KLP sa at det nye Macquarie-fondet vil investere i sol, vind, vannkraft og bærekraftig energilagring.

Det sa at Macquarie var verdens største infrastrukturforvalter og en ledende global utvikler og investor i fornybar energiindustrien – gjennom sin Green Investment Group, etablert i 2012 av den britiske regjeringen for å akselerere grønne investeringer.

Xanning sa at KLPs mål er å oppfylle EUs bærekraftkrav og ikke å påvirke investeringsytelsen.

Med sikte på å oppnå dette ved å investere i lån med veldig langsiktige leietakere, sa Macquarie – bankene har en del av markedet for å føre bøker på grunn av høye kapitalkostnader.

Pensjonsleverandøren på NOK 805 milliarder (b 79 milliarder kroner) sa at den har satt opp et rammeverk for å vise plattformen for å verifisere at investeringene bidrar til å oppnå internasjonale klimamål.

Tim Humphrey, medformann i Macquarie Asset Management’s Private Credit Group, sa: “Vårt partnerskap med KLP understreker en spennende vekst for sektoren og understreker den betydelige muligheten for institusjonelle investorer til å finansiere global overgang til fornybar energi.”

En talsmann for KLP bekreftet at et nytt fond ville være åpent for andre investorer enn KLP.

Han sa at det norske pensjonsfondet i mange år hadde hatt som mål å øke klimavennlige investeringer og hadde investert 6 milliarder kroner hvert år, men innen 2020 hadde disse investeringene økt til 8,8 milliarder kroner.

KLP sa til IPE i går at den hadde godkjent en plan som hadde som mål å finne måter å investere i finansiering av nasjonale prosjekter for å flytte Norges storhet. Skipsverft for grønne drivstoff.

Det prosjektet – med fokus på å utforske økonomiske saker for rent drivstoff som hydrogen og ammoniakkproduksjon og distribusjon, og applikasjoner til å elektrifisere båter og havner, for eksempel, er en del av Norges Green Shipping Project (GSP).

Gjennom dette prosjektet vil KLPs potensielle eksponering for grønn infrastrukturgjeld være innenlands, med sine investeringer internasjonalt gjennom det nye Macquarie-fondet, med porteføljer og OECDer som spenner fra 75% til 100% i OECD-land. Ikke-eiendeler 0% Pensjonskasse talsmann sa.

Klikk her for å lese den digitale utgaven av det siste magasinet IPE Real Assets.