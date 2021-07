Norges kommersielle bankapper lanserer oppdatert Global Banking Factory

Norsk programvareselskap Kommersielle banksøknader (CBA) Avslører at den har gitt ut sin siste årlige utgivelse IBAS GBF – Global Banking Factory Program for alle klienter. Spesielt kom utgivelsen mer enn tre måneder før planen, noe som skulle gi mer tid til å teste løsningen før neste trekk til SWIFT 2021 versjon I november 2021.

SWIFT-endringene sies å være en del av et sektoromfattende prosjekt for å støtte den pågående digitaliseringen av Handelsfinans Prosesser. Disse nye løsningene tar sikte på å gå vekk fra ustrukturerte meldingsformater til avanserte, strukturerte meldingstyper som tillater større automatisering samt enkel behandling.

SWIFT 2021 utgivelse oppdaterer eksisterende funksjonalitet og meldingsformat for Garantier og standby-kredittbrevog basert på modifikasjoner og oppdateringer til kredittbrev الاعتماد (fullført som en del av Swift 2018-versjon).

For å forberede seg på overgangen eller transformasjonen i november, Banktjenester Plattformer må sikre at alle backoffice-applikasjoner, frontend-systemer, API-er og mange andre grensesnitt er klare til å bli oppdatert. Ved å involvere alle brukerbankene i workshopene på et tidlig tidspunkt og la dem teste en pre-release-versjon – gir CBA dem nok tid til å jobbe eller samhandle med andre systemer. Dette skal bidra til å forbedre kundens frontend, samtidig som det opprettes nye operasjonelle prosedyrer for å sikre jevn overgang.

For å forenkle prosessen for bedrifter er det gjort endringer i CBAs IBAS GBF front-end-løsning basert på et fleksibelt, brukervennlig brukergrensesnitt for bedrifter som ikke er kjent med SWIFT-meldingsstrukturen (og i samsvar med nye SWIFT-standarder).

Å ha alle dataene i en organisert form reduserer antall feil og vil gjøre det mulig for bankinstitusjoner å øke automatiseringsnivået, forbedre den direkte behandlingen samtidig som leveringstiden for handelsfinansieringsdokumentasjonsprosesser forbedres.

Rolf Hogg, Administrerende direktør og grunnlegger CBA, kunngjorde:

“Selv om det kan virke som en liten endring å fjerne kredittbrev som er klargjort for bruk fra store SWIFT-bokstaver, men konsekvensene for bankene og deres nedstrømsoperasjoner er betydelige. Dette har gjort det viktig for banker og leverandører å starte forberedelsene i tide . ”

Rolf la til:

“Vi har forbedret forretningslogikken knyttet til å håndtere nye krav til modifiserte kredittbrev, som alltid må utstedes med samme bokstavtype som sikkerhet, for å gjøre prosessen så enkel som mulig for brukerbankene. Dette inkluderer utrulling av helt nye applikasjoner for håndtering av modifiserte kredittbrev som ikke bare er kompatible med SWIFT, men også skreddersydd i tråd med markedspraksis for modifiserte kredittbrev. ”

Hauge nevnte også at den tidlige utgivelsen av programvaren deres gjør det mulig for brukerbanker å oppdatere og teste nøkkelprosesser, som kundesystemer, API-er mot andre systemer og meldingsflyter til bedrifter og banker.

han la til: