Det norske kongeparet og kronprinsparet møtte nylig flere overlevende etter terrorangrepet i 2011 på Utah i Norge. I år er det ti år siden terrorangrepet mot unge mennesker i regjeringskvartalet i Utah og Oslo. Den kongelige familien har møtt mange av de overlevende siden angrepene 22. juli og har reagert hardt på at de overlevende har blitt utsatt for hatefulle nyheter.

I en sterk uttalelse til den norske TV-kanalen NRK sa kronprins Hagone onsdag: “Vi jobber veldig hardt for å tåle provokasjonen av overlevende. Det er uakseptabelt.”

Kronprinsesse Mete-Marid la til: “Det var et angrep på Labour, AUF, regjeringen og samfunnet vårt og et nasjonalt sjokk. Dette er noe som, i likhet med alle andre nordmenn, vil ha med seg som en del av vår historie. Dette er et åpent sår, vanskelig å snakke om på mange måter. Jeg synes det er synd at AUF-medlemmer er blitt provosert for holdningene sine. Jeg synes dette er veldig flaut! Jeg tror ikke vi som samfunn kan godta det. ”

De siste ukene har Royals møtt tilskuere og tilskuere med ofrene for til sammen 77 terrorangrep som har kostet livet. Overlevende, beredskapstjenester og frivillige assistenter holdt private samtaler på Det kongelige slott og Skagam-hagen.

Erin Christine Khazar var en av dem som møtte kong Harold og dronning Sonja etter angrepene i 2011. Sist han møtte dronningen var sommeren 2011 på Ulleval sykehus. Kejriwal ble skutt flere ganger da Rani Sonja møtte henne og andre ofre. Med seg hadde dronningen gaver fra Royal Estate and Palace Park i Piccadilly, inkludert små krukker og flasker elderblomstsaft, rabarbragelé, syltetøy og småkaker. Onsdag var det Kjar som tok med en gave til kongeparet. “Never Be Quiet, Never Forget” – hans egen bok om livet etter terrorisme og hvordan man kan gjenskape Utah.