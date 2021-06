Norges Konkurransekommisjon avslutter kjøpsprisforespørsel

Norsk konkurransekommisjon Har kunngjort Den har avsluttet sin undersøkelse av innkjøpsprisene på Norkesroopen, Orkla og Montelles.

Undersøkelsen, som startet i november 2019, fant betydelige forskjeller i kjøpesummen for dagligvarekjeder, med at Norgesroup mottok bedre betingelser fra leverandører enn sine konkurrenter, Coop og Rema1000.

Den fant også at Norgesroupen mottok bedre innkjøpspriser fra Orkla og Montessori sammenlignet med andre detaljhandelskjeder.

Generaldirektøren for konkurranse i den norske konkurransekommisjonen Lars Sarkard sa: “Etter en grundig gjennomgang ser vi ikke noe grunnlag for å fortsette etterforskningen. Vi vurderer blant annet om forskjellige vilkår gjelder for forskjellige transaksjoner. Vilkårene kan eller kan ikke begrense konkurransen. “Situasjonen kan bli misbrukt.”

Innkjøpspriser

Kroppen spurte om forskjellene i kjøpesum var i strid med konkurranseloven.

”Prisforskjeller oppstår som et resultat av forhandlinger, og strenge forhandlinger mellom leverandører og dagligvarekjeder kan føre til lavere innkjøpspriser for kjeder, og dermed gi grunnlag for forbrukerne å senke prisene.

“Selv om forskjellene mellom dagligvarekjedene endres betydelig, vil det være til fordel for kundene. Derfor er det ingen generell barriere mot forskjellene i kjøpesummen.”

I en kommentar til avgjørelsen sa Norzescruben-sjef Raner Holewick: “Den norske konkurransekommisjonens avgjørelse er som forventet, og som vi har sagt siden saken ble åpnet. Den norske konkurransekommisjonen er 1,5 år gammel.

Forhandle med leverandører

Kroppen la til at hver dagligvarekjede forhandler priser og andre forhold med leverandører.

Dagligvarekjeder varierer avhengig av klassifisering, moduler, markedsføring og hva de leverer til leverandører, og disse faktorene kan bidra til forskjeller i kjøpsbetingelsene til kjeder.

Det faktum at det ikke er identifisert brudd på konkurranseloven i dette tilfellet, betyr ikke at forskjeller i kjøpesummen ikke vil føre til konkurranseproblemer, bemerket Konkurransekommisjonen.

Det sa at det ville fortsette å overvåke forskjeller i innkjøpspriser og undersøke hvorfor prisforskjeller oppstår, da bruken av forskjellige vilkår for tilsvarende transaksjoner kan bryte med konkurranseloven.