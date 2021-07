Norges kvinnelige strandhåndballag møter rosa fine for å nekte å spille i bikini WIVT

Singer ga en rosa positur for fotografer da hun ankom Brit Awards i London onsdag 20. februar 2019. (Foto av Joel C. Ryan / Invision / AB)

Tampa, Pla. (WFLA) – Amerikansk sanger-låtskriver Pink har kastet sin støtte bak et europeisk kvinnelig håndballag og tilbudt seg å betale en straff for ikke å spille bikinibunn på et nylig mesterskapsspill.

Det norske damehåndballaget for kvinner ble bøtelagt forrige uke For å nekte å spille i en avslørende uniform under et EM-spill. I stedet hadde laget elastiske shorts mot bestillingsbikinibunnene.

Det europeiske håndballforbundet bød spilleren 150 euro – totalt 1500 euro, eller om lag 7 700 – for “upassende klær”.

Pink, som twitret sin støtte til laget i helgen, sa at han var “stolt av teamet for å motsette seg så mange seksuelle regler om deres” uniform “.”

“Det europeiske håndballforbundet bør bøtelegges for sexisme,” skrev han.

Pink sa i sin tweet at “Jeg betaler gjerne boten for deg”. Bli vant til det eller forbedre det. “

Sangeren retweetet senere et svar på innlegget sitt og påpekte hvordan herrenes håndballag har lov til å bruke lange shorts og tanktopper.

I følge Retningslinjer for klær fra det internasjonale håndballforbundet, Menn kan ha på seg “ikke for baggy” shorts, men bør være 10 cm over kneet. I mellomtiden sier reglene at kvinner må ha på seg bikinibunner “med passform og klippe i en oppadgående vinkel mot toppen av benet” med en maksimal sidebredde på 10 cm.

Norges håndballforbund har også uttrykt støtte for damelaget. De twitret forrige uke, “Sammen vil vi fortsette å kjempe for å endre reglene for klær, slik at spillerne kan spille i klærne de er mest komfortable med.”