Norges kystlinje, den nest lengste i verden, har doblet seg på tretti år

Fram til 1990-tallet var Statens kartverk (Kort Verget) målte lengden på den nasjonale kystlinjen ved hjelp av papirkart. «I en skala på 1:50 000 strekker kystlinjen seg over 57 000 kilometer», Husker Martin Ecker, en av kartografene til dette offentlige selskapet.

Så kom digitaliseringen. Plutselig økte den observerte lengden til rundt 85 000 km. Inntil ytterligere raffinerte målinger i 2011 brakte tallet til 101 000 kilometer. Da melder 104.600, ifølge de siste beregningene Offentlig radios nettsted NRK. Ifølge Martin Egger ble verken Svalbardskjærgården eller John Maya-øyene (av historiske årsaker) tatt i betraktning.

I tillegg til den økte nøyaktigheten som er muliggjort av mer sofistikerte digitale teknikker, er den målte utvidelsen av kystlinjen forklart med virkemidlene Norge setter på plass for å forbedre observasjonen og kartene, bemerker Martin Egger. For i motsetning til et mye større land som Russland, bor de fleste nordmenn nær sjøen og sjøtransport er viktig.

To og en halv gang rundt jorden

Faktisk er det kjent å ha den høyeste kjørelengden av alle de mange norske øyene, og utgjør litt over 70% av totalen. «Mindre enn 30% for førsteklasses land», peker på kartografen. Han konstaterer at landets kystlinje nå sirkler kloden to og en halv ganger NRK, ble jordens omkrets ved ekvator funnet å være omtrent 40 000 kilometer. Dermed bekrefter riket sin andre posisjon i feltet. Bare Canada ligger foran det, på rundt 202 000 kilometer, med henvisning til nettstedet En verdenssannhetsbok utgitt av CIA.

For Martin Ecker vil norskekysten fortsette å utvide seg. «Fra et matematisk synspunkt er det uendelig. Alt avhenger av hva du måler. Men han innrømmer, «På lang sikt kan havnivåstigning være en faktor som reduserer lengden».

Med sin form som ligner en banan, har det skandinaviske riket ikke strukket seg over tid. For å gå nordover fra det sørligste punktet utenfor polarsirkelen, er det alltid nødvendig å beregne 1748 kilometer.