I sommer kunngjorde det norske forbund at de ville kansellere alle omstillinger av landslagene for sesongen for å tette finansieringshullet. Takket være nye sponsorer ble han endelig gjenforent med hovedlandslaget sitt. Turen til Slovakia for en trekantturnering er en høyprofilert test, og det er en dobbel produksjon for fem spillere.

Forsvarerne Tobias Bjergke Larsson og Emil Wassenden og angriperne Mikael Brandschek-Nygaard, Noah Steen og Peter Westerheim (to allerede sett på siste senior-VM) er faktisk fortsatt juniorer og blir med Sverige fra lørdag. Leir for Norge under 20-laget, som spiller i Elite i år.

Det var en revolusjon for Norge å fortsette politikken som trener Tobias Johansson innførte i fjor og hente inn mange ungdommer. Landet har gjennom årene spilt alle internasjonale turneringer med en litt modifisert struktur, hovedsakelig bestående av pålitelige spillere. Fordi tankkvaliteten var tvilsom.

Med åtte startende på siste Worlds (det burde vært 11, men Isak Hansen og Johannes Johannesen trakk seg og det var rart selv i midten av en uke å vite at Markus Vikingstad ikke ville ta pause i desember), men det var det ikke B-laget som tok turen. Men det å savne én spiller svekker Norge og det har vi bekreftet. Slovakia takler tapene sine (Matej Tomek, Adrián Holešinský og Michal Ivan erstattes av Hlavaj, Kašlík og Marek Stacha, som er den andre starteren i forsvar med Patrik Pasic). Men det slovakiske forsvaret vil ikke bli testet. Veldig…

En innkjøringsstraff (plystret mot den mer rutinerte Matthias Trettens) hjalp ikke Norge. Det var gjestenes eneste feil i kampen, men det slovakiske powerplayet ble nådeløst utnyttet av en trekantkombinasjon laget av trener Jan Bardawi. Målene fortsatte å komme: Patrick Lamber slo seg løs for å gå foran mål, og Peter Zusin slapp alene unna etter å ha stjålet Jasper Lillibergs pucken i nøytral sone. Skandinavene skapte da sine første sjanser, men Peter Cehlaric slo spikeren under stanga etter et godt overløp fra Lukas Singel på venstresiden.

Fra omstart skjøt den slovakiske kapteinen Marek Hrivik utenfor i hjørnet av mål med et vakkert trekantspill. Spillere i blått har det gøy uten press og trenger ikke å fokusere intenst. Resultattavlen ble gal igjen da forsvarsspiller David Mudrak scoret sitt første mål for landslaget med et håndleddsskudd fra blålinjen.Veterankeeper Henrik Holm, den tradisjonsrike nr. 3 for Norges lagoppstilling, kom unna med 8 mål på 40 minutter. . Brevold Johansson vil bare gi fra seg én i hans sted.

For Slovakia var det den største seieren for landslaget med 9-0 11-2 i 2006 mot Norge. William Cacho scoret sitt første mål for landslaget senere samme kveld. Han ringte også sønnen William CachoUtvilsomt turneringens beste spiller denne gangen.

Slovakia – Norge 9-0 (4-0, 4-0, 1-0)

Onsdag 13. desember 2023 kl. 18.00 på Arena Ondrej Nebela i Bratislava. 5490 besøkende.

Dommere: Tomáš Hronský og Marek Žák assistert av Daniel Konc Jr og Oto Durmis.

Straffer: Slovakia 6′ (2′, 4′, 0′); Norge 2′ (2′, 0′, 0′).

Skudd: Slovakia 34 (13, 10, 11); Norge 19 (5, 3, 11).

Poengutvikling:

1-0 kl 03’48: Hrivik og Landosi med okulær assist (innb.nr.)

2-0 klokken 05’42: Lamber assistert av Cacho og Mucha

3-0 klokken 10’01: Zuzin

4-0 klokken 18’28: Cehlari assistert av Singel og Bodak

5-0 på 20’42: Hrivik assistert av Okuliar og Landosi

6-0 på 32’24: Cajdos assistert av Mudrak

7-0 på 34’20: Cacho assistert av Bodak og Kaslik

8-0 på 38’50: Tamasi assistert av Kaslik og Beno

9-0 på 53’08: Assistert av Sehlarik Singh

Slovakia

Angripere:

Oliver Okuliar (+1) – Marek Hrivik (C, +3) – Robert Landosi (+1)

Peter Zusin (+3, 2′) – Lukas Singel (+3) – Peter Cehlaric (A, +3)

Matej Koslik (+2) – Alex Tamasi (+1) – Andrzej Kudrna (+1)

Miroslav Mucha (+1) – William Cacho (+2) – Patrick Lamber (+1)

Forsvarere:

František Gajdoš (+3) – Martin Marinčin (A, +3)

Andrej Golian (+2) – Michael Beno (+3, 2′)

Patrick Basik (+1) – Martin Podak (+4, 2′)

Marek Stacha (+1) – David Mudrak (+1)

Verge:

Stanislav Skorvanek

Norge

Angripere:

Andre Bjelland Strandborg (-2) – Mathias Tretenes (-2, 2′) – Eskil Bakke Olsen (-2)

Thomas Olson (-3) – Thomas Berg Paulsen (-3) – Howard Ostrem Salston (-4)

Noah Stein (-1) – Peter Westerheim (-1) – Michael Brandschek-Nygaard (-1)

Gustav Willman Borvik (-1) – Simen Andre Edvardsen (-1) – Patrik Elvesvein (-2)

Waygard Farrett (-1)

Forsvarere:

Sander Wold Engebraden (-2) – Christian Ostby (-2)

Tobias Bjercke Larsen (-3) – Max Krogdahl (-4)

Kristian Kosestul (-2) – Jesper Lilleberg (-2)

Emil Wassenden (-1)

Verge:

Henrik Holm deretter 40’00 Tobias Brevold Johansson