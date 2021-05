Norges nye Edward Munch Museum åpner i oktober 2021

Det nye Munch-museet (til venstre) er vanskelig å gå glipp av som en del av Oslos moderne vannskilleområde. Gutterm Stylan Johansson



Skal bli et av Oslos største turistmål Munch-museet Den åpner dørene 22. oktober 2021 på den nye Oslo Waterfront-lokasjonen. En utstilling av den britiske kunstneren Tracy Emin, en enorm innflytelse på Munch, er et av høydepunktene i det innledende prosjektet.

Åpningen, 18 måneder senere enn planlagt, vil øke byens håp om en rask gjenoppretting etter epidemien. Når det endelig åpnes, vil museet bli et av de største stedene i verden dedikert til en kunstner.

Internasjonalt er den norske kunstneren Edward Munch mest kjent for å tegne fire utgaver for sin studie av menneskehetens mørke. Hyle, Som skildrer en plaget figur mot en brennende himmel.

Et museum gjelder samlingen

Da Munch døde i 1944, ble hans livsverk overført til Oslo. 77 år senere vil den norske hovedstaden endelig ha et museum som er stort nok til å vise frem hele samlingen.

Oslos nye Munch-museum tilbyr fem ganger mer plass enn før. Fem kval



“Munch ga Oslo en flott gave. Vi vil snart dele denne gaven med resten av verden i et rammeverk som virkelig gjør Munchs kunstneriske rettferdighet, ”sa Oslo byrådsformann Raymond Johansson. pressekonferanse Invitert til å kunngjøre startdato.

Old Munch Museum er fortsatt åpent i skrivende stund, og ligger i Diane, et boligforstad borte fra andre museer og steder. Det nye 13-etasjes lokalet i Oslo vil for første gang ha tusenvis av malerier og tegninger i Munch-samlingen.

Åpner 18 måneder for sent

Museet var opprinnelig planlagt å åpne våren 2020, men forsinkelsen med å levere brann- og sikkerhetsdørene og den ekstra tiden som trengs for å teste det forbedrede klimakontrollsystemet. Siden da har kontroller relatert til koronaviruset blitt satt på plass med 12 måneder til å åpne.

De Innledende prosjekt Inkludere Den første nordiske utstillingen Britisk kunstner Tracy Emin. Fra 22. oktober 2021 til 2. januar 2022 vil de to stedene til det nye museet være viet til Munchs innflytelse på Emins arbeid.

Et insentiv for Oslo

Den endelige kunngjøringen om en ny startdato vil fortsette å gjøre underverker i Oslos reiselivsnæring i mer enn et år etter epidemirelaterte reisebegrensninger. Andre planlagte prosjekter møtte også forsinkelser Nytt nasjonalmuseum Åpner nå i 2022.