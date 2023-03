Norges nye leder er Ingrid Dantrevold

Med Marte Olsbu Roeiselands og Tiril Eckhoffs avganger får Ingrid Tandrevold nå den enorme oppgaven å lede det norske damelaget.

Ingrid Tandrevold tar over

Forrige uke snudde en stor side i norsk skiskyting. Faktisk, innen 24 timer, Marte Olsbu Roeiseland Og Tiril Eckhoff kunngjorde slutten på livet. Et kjempeslag for den skandinaviske nasjonen, som må klare seg uten to av sine største jenter fra neste sesong. To avgangerIngrid Dantrevold Norges damelags nye landeveiskaptein.

Ingrid Landmark Tandrevold (NOR), Patrick Oberegger © Manzoni/NordicFocus

En kjempeutfordring for den 26 år gamle skiskytteren, som uunngåelig er under stort press. Bayroom-innfødte er imidlertid ikke bekymret for denne nye rollen. For det første kan han stole på forrige sesong da han endte på sjetteplass i verden, karrierens beste rangering. desember i fravær av begge lederne Ingrid Dantrevold Han visste godt hvordan han skulle kombinere gode prestasjoner og ta midtsesongen. I tillegg kan den regne med en svært lovende ny norsk generasjon i årene som kommer.

«Jeg kan føle at det er jeg som legger for mye press på meg.Bli enige Ingrid Dantrevold å gjøre TV2. I år tok jeg et skritt fremover for å nå en bedre plassering, mer stabil, hver helg kan jeg kjempe om topplasseringene. Jeg ser det er mulig, og jeg tror vi ikke bør bekymre oss for mye. »

Marte Olsbu Roeiseland (NOR), Ingrid Landmark Tandrevold (NOR), Ida Lien (NOR), Juni Arnekleiv (NOR), © Manzoni/NordicFocus

En ekspert på norsk TV, Ole Einar Björndalen Det er håp med Ingrid Dantrevold Som ny styreleder:«Ingrid vil være under ekstra press, men samtidig vil hun bli sett på som leder av laget. Hun taklet situasjonen i god tid før jul da de to andre var borte. Jeg er ikke bekymret for Ingrid. »

Marte Olsbu Roeiseland Ikke bry deg om det kvinnelige laget: «Caroline (Naughton) og Ingrid (Tandrevold) har vært på pallen flere ganger. Unge Juni (Arnekleiv) har kommet seg inn blant de 20 beste. Rocknhild (Femsteinevik) er veldig rask på ski, med vanlig skuddsuksessprosent vil hun bli veldig effektiv. Ida (Lien) liker VM Han er også veldig rask på ski. Jeg tror Norge har mye å se frem til i fremtiden.»

Fotokreditt: Manzoni/NordicFocus