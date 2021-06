Norges nye nasjonale kunst-, arkitektur- og designsamling 2022 | Nyheter

Oslos nye nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design har endelig lanseringsdato.

Mer enn et tiår etter å ha blitt kåret til vinner av en internasjonal konkurranse om å oppgradere fasiliteter for et 18 år gammelt selskap i den historiske Westbane havnefasaden i Oslo, åpner det etterlengtede prosjektet fra det tyske selskapet Gleehous + Schwerk 11. juni. neste år. .

Utsiden av Nasjonalmuseet. Foto av Annor Bijorgly

Museet begynner i sommer for å ønske besøkende velkommen til guidede turer til den nye bygningen, som vil inneholde mer enn 5000 kunstverk i en to-etasjers bygning med 90 rom, inkludert et kunstbibliotek, kafeer og en åpen takterrasse. Av et prosjekt for å redusere museets klimagassutslipp med 50%.

Utsiden av Nasjonalmuseet. Fotokreditt: Ina Weisenberg / Nasjonalmuseet

Interiør av Nasjonalmuseet. Foto av Ina Weisenberg.

Et nytt skulpturelt atrium vil være midtpunktet i prosjektet, omgitt av en ny utstillingshall og gallerierom, som gir tilgang til terrassen og taket, og sitter på toppen av et steinfundament bestående av de to første etasjene i museet, opp til en praktfull alabast lyshall. Omkringliggende rådhus og hager med utsikt over de berømte middelalderske besøkende Argarhus slott. Den norske skiferdekkede fasaden markerer en betydelig forbedring i forhold til den forrige bygningens mursteins- og brunsteinstruktur fra 1800-tallet, som stengte i januar 2019 og nå er Underlagt ideologisk gransking Ledet av Snehotta.

Nasjonalmuseet for lys. Fotokreditt: Brerre Høstland / Nasjonalmuseet

Museet på 54 600 kvadratmeter vil være den største institusjonen i regionen når den er ferdig.