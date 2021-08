Norges kunngjøring om at det planlegger å sende et P-8A Poseidon-overvåkingsfly til Arktis innen 2022 markerer betydelige fremskritt i landets langsiktige innsats for å øke sikkerhetskapasiteten og beredskapen i regionen. defencenews.com Rapporter.

Forsvarsdepartementet ga ut tidslinjen 13. august, som allerede hadde anerkjent Evins flyplass som hovedbase for sin fremtidige Boeing-flåte.

Det kongelige norske flyvåpen har beordret fem P-8A-positoner til å erstatte sine fem Lockheed Martin P-3C / N Orion-patruljefly og to spesialoppdragsfly fra Dassault Falcon 20. Tjenestens P-3 Orions opererer fra Antoya flyplass, 190 miles innenfor polarsirkelen.

Evans lufthavn tilbyr korte flytider med P-8A til viktige strategiske områder innenfor Maritime Safety Zone i Nord-Norge. Flyet er utstyrt med sonobui -teknologi for å oppdage ubåter, og de kan oppdage og starte torpedoer for å eliminere fiendtlige ubåter.

Norge signerte en avtale om å kjøpe fem P-8A i mars 2017 med leveringsdatoer for 2022 og 2023. De første P-8A-ene ble testet den første uken i august i delstater der den ble arrangert av Boeing og Norges MoD.

Oppkjøpet kommer som en del av Forsvarets strategiske plan for å øke maritim overvåking i nord, på bakgrunn av økende norske sjø- og ubåtoperasjoner vest for Barentshavet av Russlands nordlige marine- og utenlandske overflatefartøy. Nord-Atlanterhavet.

Det er et utfordrende strategisk miljø som stadig minner oss om at vi ikke kan ta vår frihet og sikkerhet for gitt. Norge vil fortsette å gjøre betydelige investeringer i sikkerhet og sikkerhet for å sikre at vi er en pålitelig, ansvarlig og effektiv partner i Norden av Alliansen. Forsvarsminister Frank Buckeye-Jensen.

Det norske militæret har utviklet et program for å styrke evnen til å overvåke nye russiske skip, inkludert fjerdegenerasjons ubåter av multimisjon i Yasen-klasse med bedre piratkopieringsfunksjoner sammenlignet med andre underavdelinger i Russlands nordlige marine. Bevæpnet med langdistanse marinemissiler forårsaket Jassen Sabs en ny bekymring for Norge og NATOs allierte.

Bilde: MC2 Sean Rinner / US Navy

