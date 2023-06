Norges olje- og gassprosjekter er beregnet til 17 milliarder euro

– Gjennomføringen av disse prosjektene garanterer arbeidsplasser, skaper kompetanse og gir grunnlag for teknologisk utvikling, som vil være avgjørende for utviklingen av andre aktiviteter som CO2-fangst og -lagring, hydrogen, havvind, hav- og mineralutvinning, sa han. Terje Ausland, olje- og energiminister. «Disse prosjektene er også et viktig bidrag til Europas energisikkerhet,» sa han i en uttalelse. Norge, en stor produsent av hydrokarboner, ble hovedleverandør av naturgass til det gamle kontinentet i fjor, og erstattet Russland med forsyningene som falt etter krigen i Ukraina. Oppmuntret av midlertidige skattelettelser som ble vedtatt under pandemien, sørger disse 19 prosjektene for investeringer for å utnytte nye forekomster, utvide eksisterende hydrokarbonfelt og øke utvinningsgraden for hydrokarboner i Nordsjøen og Norskehavet. De fleste er båret av norske konsern Equinor og Aker BP, tyske Wintershall Dee og østerrikske OMV. Miljøgrupper sprengte grepet og sa at det var mot den grønne omstillingen og ville hindre veksten av fornybar energi. – Det er investert 200 milliarder kroner i å styrke klimakrisen og ødelegge vår felles fremtid, sa Halvard Haga Ravant i Greenpeace. Innen 2021 anbefalte Det internasjonale energibyrået å forlate alle nye olje- eller gassplattformer «utover prosjekter som allerede er i gang» for å prøve å oppnå karbonnøytralitet innen midten av århundret og holde global oppvarming i sjakk. (Belga)