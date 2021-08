Norges oljefond fikk 9% på sterk egenkapitalutvikling

Aksjemarkedet for oljeselskaper og banker førte til sterk utvikling i verdens største suverene formuefond i andre kvartal.

Norges oljefond på 1,4 milliarder dollar vokste 9,4 prosent i de tre månedene til slutten av juni, mens verdipapir- og fornybar energiporteføljer fikk 13,7 prosent fra aksjer.

Fondet, som ble foreslått å selge olje- og gassaksjer for fire år siden av økonomiske årsaker, sa at det sterkeste resultatet i andre kvartal var energisektoren med et overskudd på 19,5 prosent etter hvert som oljeprisen steg.

Finanssektoren, for eksempel energi, ble hardt rammet i begynnelsen av Govt-19-epidemien, med banker som registrerte enorme fortjenester med en positiv avkastning på 23 prosent.

Norges oljefond er som et gigantisk indeksfond med gjennomsnittlig 1,4 prosent i hvert børsnoterte selskap i verden og en portefølje av verdipapirer, eiendeler og fornybar energi.

Det fokuserer mer på ansvarlige investeringer under administrerende direktør Nikolai Tangan. Fem dager før arrangementet begynte det i januar å bli frigjort midler til hvordan man stemmer på alle årlige interessentmøter.

Oljefond Teknologigrupper Alphabet, Microsoft og Facebook ga onsdag de største positive bidragene til inntektene i andre kvartal.

Fondets fastinntektsportefølje hadde en negativ avkastning på 2% i første halvår, mens eiendomsmeglingene – som Regent Street i London, Fifth Avenue i New York og Boulevard Houseman i Paris – kom tilbake til 4,6 cent. 1,9 prosent senere, helt på grunn av valutabevegelser.

Norges politiske partier forbereder valgene 13. september, der fremtiden for olje- og gassindustrien, inntektene vil strømme inn i fondet og bruken av midlene vil bli mye diskutert. Mange mindre partier på venstresiden, som ønsket å vinne valget, stoppet nye studier og gradvis stoppet produksjonen.

Den nåværende sentrum-høyre statsministeren, Erna Solberg, sa til Financial Times i forrige måned at ingen regjering under hennes ledelse vil fremskynde kollaps av oljeindustrien.

Han advarte også om at den neste regjeringen bør begrense bruken etter at pengene som ble registrert fra oljefondet ble trukket tilbake under epidemien. Sysselmannen i Norges Bank har sagt at utgiftsnivået bør reduseres ettersom budsjettet sannsynligvis vil gå tørt i årene som kommer.