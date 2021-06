Norges opposisjon får andre statsministerkandidat før valget

Norges opposisjonssentralparti har utnevnt sin leder, Drigway Sloxvolt, til statsministerkandidat for det kommende valget, en endring fra den mangeårige praksis med å støtte sin politiske allierte, Labour-kandidaten.

Veds kandidatur til å lede senteret siden 2014 ble kunngjort på partiets landsmøte lørdag. Senteret, som ofte får støtte fra landsbygda, lover lavere skatter og et skifte i sentralisering. Rapportere På hjemmesiden sin. Det sa at en sentrumsarbeidsregjering var den “beste plattformen” for en regjering som ville komme hele landet til gode.

Senterets handling øker usikkerheten foran avstemningen 13. september; Partiet har tradisjonelt støttet Labour-kandidater som har stor politisk støtte til statsministeren.

Ap-leder Jonas Kahr siterte butikken som kringkaster, og sa NRK som senterets handling. “Ikke spennende” Foreslår ikke en større konkurranse i opposisjonen.

Den norske statsministeren Erna Solberg står overfor en motbakkekamp om å vare åtte år i embetet. I følge en Norstad-måling som ble gjennomført 25.-31. Mai, har Labour 21,2% oppslutning om Solbergs konservative parti med 24,5%. Senterstøtten var 17%.

– Med hjelp av Stephen Trelor