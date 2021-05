Norges Orland Air Force Base setter i bruk med den nye AW101-612

Det neste og nordligste stedet, Panak, forventes å komme i gang innen utgangen av 2021. Nettstedet vil være et nytt skritt fremover ettersom prosjektet fortsetter å gjøre betydelige forbedringer i SAR-operasjoner over hele Norge og det harde hav det beskytter. AW101 i en ny ligaprosess.

Neste trinn er å bekrefte effektiviteten og regresjonen av støtteløsningen. Alle team, støtteapparat, utstyr, infrastruktur, bakkebaserte treningshjelpemidler og komponenter er installert og klare til drift. Med en intens måned som nå er planlagt, vil flyet, mannskapene og underenhetene holdes i tempoet og sette tonen for å komme videre.

Området som har ansvaret for redningshelikopteret dekker kystlinjer, hvor været noen ganger er veldig utfordrende.

AWrland Air Force Base er den andre søk- og redningsplattformen (SAR) som går live med den nye AW101-612. SAR påtar seg plikter fra Queen Sea King, stedet er den første basen som bor atskilt fra 330-regimentets hjem og markerer en betydelig milepæl til støtte for test- og evalueringsenheten i Sola.

AW101 opererer med 4-6 ansatte og kan redde mer enn 20 overlevende i et enkelt oppdrag, samtidig som det gir spesialisert traumebehandling med et dedikert medisinsk team. Overlevende, bårer og utstyr er kompromissløs i den brede lastedøren og den allsidige bakkurven.

Hvert fly er utstyrt med et sett avansert SAR-utstyr, inkludert et multimodus Ospray AASA (Active Electronically Scanned Array) overvåkingsradarsystem fra Leonardo, som gir 360 dekning. De store hyttedørene og den bakre kurven gir lett tilgang til ansatte, overlevende og utstyr i den 27 kubikkmeter store hytta, som har et hovedrom overalt.

AW101 norsk treningssenter på Stavanger Sola lufthavn inkluderer full flysimulator AW101, som fortsetter å støtte opplæringen av norske flybesetninger og er også tilgjengelig for andre AW101-kunder.

