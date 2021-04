Norges penger kan ha gått for langt, advarer regjeringen

Kjør den globale økonomien og oppdag hva beslutningstakere, bedrifter, investorer og den nye økonomien for deg mener med daglig. Registrer her

Den norske regjeringen vil at bankene ikke skal slutte å låne ut penger, ettersom landet er verdensledende innen å slippe fysiske sedler og mynter.

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynskommisjonen i Oslo om å lage en plan som skal sikre at bankene fortsetter å tilby kontanttjenester, heter det i en uttalelse fredag. Det var etter FSAs egne undersøkelse Mange norske banker “hevder at de ikke er ansvarlige for å levere kontanttjenester.”

I følge Den norske banken bruker bare 3-4% av alle transaksjoner i Norge kontanter og valuta. Sverige, et annet samfunn med nesten ingen penger, har også advart blant bekymringer om at fullstendig forsvinning av papirpenger kan utgjøre en rekke risikoer. Vanen med penger har fått sentralbanker i begge land til å utforske sine egne digitale valutaer.

“Det er behov for å avklare de enkelte bankers forpliktelse til å tillate kunder å sette inn og ta ut penger,” sa finansdepartementet. Blant tegnene på at bankene for øyeblikket nekter å tilby kontanttjenester, heter det at “kundene deres ikke forventer et slikt tilbud, og bankene spesialiserer seg på andre forretningsområder”.

“Penger spiller en viktig rolle i betalingssystemet, så vi tar skritt for å sikre at de er mer tilgjengelige og tilgjengelige,” sa Ida Walton Bach, nestleder i Norges Bank. I et intervju med Bloomberg fredag ​​sa Walton Bach at det ikke var “noen plan om å kansellere eller slutte å utstede penger” hvis en sentralbank skal innføre en digital valuta.

I Sverige skal landets største banker gjøre juridiske endringer for å gi tilgang til kontanttjenester, som trådte i kraft i januar. I forrige måned sa Rixbank at det ville gjøre nettopp det Trippel antall kontorer som er tilgjengelige for å håndtere sedler og mynter.

Norsk overvåkingskomité har frist til 3. september til å svare på Finansdepartementets forespørsel.