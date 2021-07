Norges populære turistvei kan være stengt for alltid

Stalheimskleiva svingete vei i de norske fjellene var en stor turistattraksjon, men nå … [+] Den blir stengt permanent. GT



Virkningen av masseturisme på Norges vakre og skjøre landskap har kommet i skarp fokus ettersom landets mest kjente veier er stengt permanent for alle kjøretøy.

Stallheimskleiva Det er en 170 år gammel serpentin fjellvei som hovedsakelig brukes av turister som reiser på hovedskipet Norge i et nøtteskall En tur fra Fjord Tours. Sagt å være Norges bratteste rute, forbinder den den pittoreske Nærøydalen og UNESCOs verdensarvliste Nærøyfjord til Voss, hvor turister fortsetter reisen på den berømte Bergensbanen.

Men effekten av trafikkbelastning tok sin toll på en vei som ikke hadde blitt bygget for dette formålet før.

Midlertidig forbud er ikke nok

I fjor sommer var veien stengt på grunn av ras. Dette førte til at Statens vegvesen innførte et midlertidig forbud mot tunge kjøretøy, inkludert turbusser, mens de opererte. Mulighetene for renovering er imidlertid begrenset da veien er en del av et kulturarvsområde.

Fjellveien Stalheimskleiva til Nærøydalen i Fjord-regionen.



Mens det foreligger en offisiell avgjørelse om funnene i en geoteknisk rapport, sa Sven-Egil Vinden i Statens vegvesen det midlertidige forbudet ikke er nok: “Stalheimskleiva vil ikke være åpent for noen kjøretøy. Vi har sett at selv minibusser og små privatbiler legger mye press på veisystemet ”.

Mulige turistalternativer

Bygget på 1800-tallet, har denne milelange veien med 13 skarpe svinger lenge trukket turister fra hele Europa. Christian Jorgensen, administrerende direktør i Fjord Tours, innrømmet dette NRK At Stalheimskleiva alltid hadde vært en “spennende del av opplevelsen” og at det ville forringe turstilbudet i fremtiden, men at sikkerhet “må komme først”.

Veistengingen kutter ikke forbindelsen mellom Nærøyfjord og Voss, ettersom ikke-turisttrafikk allerede bruker E16 som inkluderer to seksjoner av tunnelen. Men det fjerner et av regionens salgsargumenter fra turisttilbudet.

Jørgensen sa at selskapet hans vil undersøke nye alternativer nå som veien er stengt for trafikk. En fremtidig mulighet kan være vandreturer med fokus på arkitektoniske og tekniske løsninger på veien, hvorav noen først har dukket opp.

i løpet av Nylige renoveringerUkjente vegger og smijernsrekkverk støpt i betong er avdekket.

Elektriske drevne vogner kan også brukes til turisme. Lignende lette kjøretøyer brukes allerede i stedet for turer på populære fjorddestinasjoner som Geiranger.