Høyesteretts 15 dommere avviste enstemmig en forespørsel fra den latviske rederen SIA North Star, som sa at de fritt kunne fiske snøkrabbe rundt den arktiske skjærgården.

Norge, SIA North Star, har implementert en artikkel i «Traktaten om Spitsbergen» (et annet navn for Svalbard) som legaliserte UFOer som ble signert i Paris i 1920, for å fiske snøkrabbe, eksklusivt for norske fiskere. Hersket over et territorium som er dobbelt så stort som Belgia. Traktaten anerkjenner «Norges fulle og fullstendige suverenitet» over Svalbard, men gir borgere av avtalepartene rett til å utnytte naturressursene der «på grunnlag av fullkommen likhet». Ordlyden i traktaten definerer imidlertid denne likebehandlingen som skjærgårdens landområder og «territorialfarvann», som i dag refererer til den 12 nautiske mils maritime sone, men som ikke ble nøyaktig definert i 1920. Ifølge SIA North Star tilsier ånden i avtalen at bestemmelsen skal gjelde hele kontinentalsokkelen.