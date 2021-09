Norges sentrum-venstre forbereder seg på makten som Erna Solberg innrømmer

Norges sentrum-venstre-opposisjon er på god vei til å gjenvinne makten etter åtte år uten høyrestyring i høyresiden ved valg dominert av klimaendringer, fremtiden for landets oljeindustri og ulikhet.

Senter-venstrepartiene forventes å vinne 100 seter mot sentrum-høyre 68, ifølge anslag med nesten alle stemmer talt.

Høyres statsminister Erna Solberg innrømmet sent mandag kveld. Resultatet kommer til å gi Labour-leder Jonas Gahr Store, en tidligere utenriksminister, makt og betyr for første gang på 62 år at alle de fem nordiske landene har en venstreorientert statsminister samtidig.

“Et nytt flertall og en ny regjering, så det blir endelig vanlige menneskers tur til dette landet,” sa Store og lovet avgjørende tiltak mot klimakrisen som han kalte sitt hovedoppdrag, så vel som med sikte på å gjøre Norge mer like. Samfunn.

De nordiske landene har lenge vært en bastion av sosialdemokrati og har sett en økning i høyrepartier de siste tiårene. Selv om det norske Arbeiderpartiet er en av Europas mest hensynsløse politiske maskiner, og som har tatt førsteplassen ved hvert valg siden 1924, har det sett en jevn nedgang i oppslutningen de siste årene, noe som har gitt opphav til mange mindre venstrepartier.

“Dette er et veldig godt resultat for oss. Dette var et klimavalg og ulikhet. Den store langsiktige utfordringen er hvordan vi skal forberede oss på Norges økonomiomstilling i en verden som raskt går mot fornybar energi,” sier Espen Barth Eide, tidligere utenriksminister i Labour. , fortalte Financial Times.

Arbeiderpartiet var på skinner for å score rundt 26 prosent, den nest verste prestasjonen de siste 97 årene.

Store har lovet å takle økende ulikhet som han hevder er et resultat av Solbergs politikk, men han har, i likhet med henne, understreket at han ikke ønsker å avslutte Norges oljeindustri, den største i Vest -Europa, for tidlig.

Norges valg manglet et sentralt tema inntil forrige måneds FNs klimaendringsrapport advarte om at menneskeheten var “i det røde”. Dette har blåst liv i en rekke små partier til venstre og høyre som kjemper for at Norge skal få fart på overgangen til en grønnere økonomi og vekk fra olje- og gassindustrien som fremdeles dominerer eksport.

“Det første internasjonale rallyet vi noen gang kommer til er Glasgow [the COP26 climate summit]. “Vi må kjøre med dette med en gang for å få noe klart,” sa Eddy.

Støres favoriserte allianse med Senterpartiet på landsbygda og det miljøvennlige sosialistiske venstresiden har et slankt flertall i det nye parlamentet.

Men den nye statsministeren er klar for tøffe koalisjonssamtaler om spørsmål som oljeindustriens fremtid og landets plass i Europa. Både senteret og den sosialistiske venstresiden stiller spørsmålstegn ved Norges posisjon i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og tar i hovedsak EU -regler uten innflytelse. Arbeiderpartiet har sagt at de ikke ønsker en endring.

Trepartalliansen betyr at lederen for Arbeiderpartiet ikke trenger å stole på støtte fra mindre og mer radikale partier som Røde kommunistparti og Miljøpartiet De Grønne. “Hvis dette er ekte, er det så godt som det blir,” la Eddy til.

Miljøstemmen på venstresiden ser ut til å gå mest til den sosialistiske og røde venstresiden, begge sterke på ulikhet, heller enn Miljøpartiet De Grønne, som så ut til å ende under barrieren på 4 prosent som kreves for flere seter.