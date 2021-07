Norges statlige formuefond beklager blandede klimarapporter for amerikanske selskaper Nyheter

Klimadata som er utgitt av amerikanske børsnoterte selskaper er ofte ufullstendige og ikke sammenlignbare, fortalte Norges suverene formuesfond landets markedsvakt i et rådgivende svar.

I et brev til US Securities and Exchange Commission (SEC) om konsultasjoner om opplysning om klimaforandringer fra børsnoterte selskaper, sa Norges Bank Investment Management (NBIM): “Til tross for forbedringen i bedriftens klimarapportering, er det fortsatt en betydelig forskjell i kvaliteten Offentliggjøring mellom selskaper, sektorer og markeder.

“Dataene publisert av selskaper er ofte ufullstendige og / eller ikke sammenlignbare,” sa direktøren for det Oslo-baserte Global Government Pension Fund (SPU) på 11,4 billioner kroner (1,13 billioner euro).

For eksempel sa NBIM at amerikanske selskaper ikke alltid har gitt nok informasjon om hvordan man kan integrere klimafaktorer i forretningsstrategier og planlegging, og legger til at avsløring av klimarelaterte beregninger og mål også kan være bedre.

Sentralbankadministrasjonen sa at vurderingene viste at amerikanske teknologi-, telekom- og detaljhandelsselskaper har sterkere klimarapporteringspraksis enn de innen bil, bank, grunnleggende ressurser, bygg, forsikring og olje og gass.

GPFG er en betydelig investor i amerikanske børsnoterte markeder og eier om lag 399,5 milliarder dollar (329,7 milliarder euro) av amerikanske aksjer ved slutten av fjoråret, sammen med rundt 139,9 milliarder dollar av amerikanske rentebaserte eiendeler.

Som en langsiktig investor sa NBIM at de forventer at selskaper skal ta opp og rapportere om vesentlige bærekraftsproblemer som kan påvirke fremtidig ytelse.

Klimaendringer kan føre til overgangs- og fysiske risikoer og muligheter for bedrifter. “Hvordan det forvaltes kan føre til langsiktig avkastning for oss som investor,” sa Sovereign Wealth Fund-sjef i brevet, som ble signert av Karen Smith Inacho, sjef for analytiker i corporate governance, Severin Nerfurt.

Paret sa at selskapenes rapportering om bærekraftsspørsmål generelt burde være bedre i USA – utover bare klimaendringer.

“Derfor ønsker vi klare opplysningskrav for alle viktige spørsmål om bærekraft,” skriver Smith Inacho og Nirfurt.

Paret sa at bærekraftsinformasjon må være konsistent og sammenlignbar på tvers av selskaper og over tid hvis den skal støtte investeringsbeslutninger, risikostyringsprosesser og eieraktiviteter i en diversifisert portefølje.

De fortalte vakthunden at det kan kreve børsnoterte selskaper å bruke Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) og Sustainability Accounting Standards Board (SASB) standarder for rapportering.

Mandag publiserte NBIM et rådgivende svar de skrev til sin SEC-motpart i Kina, der det også presset på for bedre ESG-rapportering for børsnoterte selskaper.

