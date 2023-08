Norges statsfond hadde et overskudd på 131,1 milliarder euro i første halvår

ARENDEL, Norge (Reuters) – Norges suverene formuesfond ga et overskudd på 1,501 milliarder kroner (131,1 milliarder euro) i første halvår, spesielt takket være vekst i amerikanske teknologiselskaper og deres utvikling innen kunstig intelligens (AI).

Fondets eierandeler i amerikansk teknologi steg med 39 %, ledet av Apple, Microsoft og Nvidia, som samlet hadde en avkastning på 10 %.

Den sterke prestasjonen var en overraskelse i «et engstelig miljø» med høy inflasjon og geopolitiske spenninger, sa Nikolai Tangen, leder for det suverene formuesfondet, til Reuters.

Det er fordi AI har blitt et mye fulgt investeringstema, mens det tidligere ble sett på som «noe med potensial,» sa visedirektør Trant Grande.

– Vi ser nå potensiell ytelse og prising i børsverdien av disse selskapene, sier Trond Grande til Reuters.

På spørsmål om han var bekymret for et mulig fall i teknologiaksjer, sa han: «Vi er fortsatt klar over og bekymret for de største eksponeringene innen finans. I dag er de i teknologisektoren. Det er derfor vi følger det veldig nøye.»

Teknologi er den mest representerte sektoren i det norske statsfondets aksjeinvesteringer, og sto for 11,9 % av porteføljen ved utgangen av 2022, ifølge fondets data.

Det statlige formuesfondet, som investerer norske statlige inntekter fra olje- og gassproduksjon, eier i gjennomsnitt 1,5 % av alle børsnoterte aksjer globalt. Det investerer også i obligasjoner, unotert eiendom og prosjekter for fornybar energi.

(Rapportering av Gwladys Fouche; Skrevet av Nerijus Adomaitis; Redigering av Blandine Hénault, Jean-Stéphane Brosse for den franske versjonen)

Av Gwladys Fouche