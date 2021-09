Norges statsminister er en vanlig rik mester

OSLO, Norge: Norges neste statsminister, 61 år gamle Jonas Kahr Stoyer, ble født i en velstående bakgrunn, men har tradisjonelt vært leder for arbeiderklassen.

Høyres statsminister Erna Solberg forventes å tiltræde på 60-tallet, da meningsmålingene markerer en avgjørende sving til sentrum-venstre.

På grunn av sin elitebakgrunn ble Storey på et tidspunkt ansett som usannsynlig å lede et parti som var involvert i arbeiderklassens kamp, ​​men han erklærte at det ville redusere ulikhet, støtte offentlige tjenester og øke skatter på de rike, som var “vanlig folks system “. . “

Stoyr, en tidligere utenriksminister og helseminister, har ledet Ap siden 2014, selv om hans første forsøk på å ta makten i 2017 mislyktes da Solbergs konservativledede koalisjon vant en andre periode.

Midt-venstre-koalisjonen har imidlertid nylig oppnådd sin største seier på nesten 30 år og vunnet det største antallet seter i Labour-parlamentet.

Imidlertid må Stoyer fortsatt føre koalisjonsforhandlinger etter valget med både bygdepartiet og Sosialistisk Venstre.

Disse to partene, som har motstridende politikk om mange spørsmål som oljeproduksjon og avgifter, må vinne.

Med 48 av de totalt 169 setene i parlamentet, kunne Storey styre med et parlamentarisk mindretall, men dette ville få hans regjering ned.

Arbeiderpartiet har vært ute av makten i åtte år, det lengste siden det dannet sin første regjering i 1928.

Til tross for at han tapte valget i 2017, forble Stoyer Labour -leder etter å ha lovet å øke skatten.

Hans løfte om å heve skatten bare på de 20 beste inntektene og de superrike vant støtte fra middelklassens velgere i 2021.